Arvamusfestivali korraldajad tõrjuvad kriitikat, et pidu on sponsorite nägu

Paides algas 12. Arvamusfestival, mis toob kahe päeva jooksul kuulaja-vaatajani 200 arutelu energiajulgeolekust tippspordini ning festivaliga kaasneb mahukas kultuuriprogramm. Siiski on taas hakanud levima kahtlus, et Arvamusfestival on liigselt sponsorite nägu.

Paide Arvamusfestivalile sõidetakse üle Eesti, et kuulata, mida targad inimesed räägivad, ja võimalusel ka oma sõna sekka öelda.

Peakorraldaja Kaspar Tammist ütles, et tuhandeid külastajaid meelitav festival sünnib suuresti sponsorite ja toetajate rahaga ning vabatahtlike abiga.

"Arvamusfestivali eelarve tänavu on kokku ligi 360 000 eurot ja see tegelikult kõik on ju kaudselt ikkagi toetajad – kas see on omavalitsus, mõni ettevõte või muu organisatsioon, projektitaotlus," rääkis ta.

Festivali populaarsusest hoolimata on taas meedias kõlanud hinnang, et Arvamusfestivali sõna pole täiesti vaba, kuna 200 arutelust umbes 70 on sponsorite poolt kinni makstud.

"See info ei ole tõsi. Arutelusid osta või kinni maksta ei ole võimalik," kinnitas Tammist.

"Kui nüüd ka mõned arutelualad on sponsoreeritud, aga esinejad ei ole selle ettevõtte poolt valitud ja ka arutelu suunatud neile sobivas suunas, siis võiks ju demokraatlik arutelukultuur ikkagi kehtida ka nendel aladel," rääkis festivali külastaja Aivi Jürgenson.

"Piletiraha ei küsita, antakse niisama käepael, siis keegi peab selle kinni maksma," kommenteeris festivali külastaja Siim Soonsein.

Seekordne festival jääb Kaspar Tammistele peakorraldajana viimaseks. Ka uus juht Taaniel Raudsepp pole nõus väidetega, et Arvamusfestivali arutelud on liigselt kontrollitud ja sponsorite nägu.

"Tegelikult toetajad ei saa kontrollida seda sisu," ütles Raudsepp. Ta märkis, et kuigi toetajad viivad sageli ise ka arutelusid läbi, siis nende pakutud ideed läbivad samasuguse protsessi nagu mujalt ideekorjetest tulnud ideed.

Raudsepp soovitab kahtluste hajutamiseks kõigil ideekorjes osaleda.

Aga nagu juba tavaks, kaasneb arvamuspeoga kultuuriprogramm, mis Paide teatri vedamisel kannab tänavu pealkirja "Kadunud Paide".

"Meil on heliinstallatsioone, videoinstallatsioone, meil on täiesti traditsioonilisi etendusi, meil on kestvus-performance'eid ja fotokunstnikke – tõeliselt valdkondadeülene kunstifestival," kirjeldas Paide teatri dramaturg Mart-Matteus Kampus.

Arvamusfestival jätkub laupäeval.