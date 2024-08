Nädalavahetus toob rohkelt vihma

Laupäeva öösel sajab mitmel pool hoovihma. Tihedam vihmasadu jõuab saartele pärast keskööd, levides sealt edasi mandrile, on äikest ja kohati on sadu tugev. Lõuna- ja edelatuul tugevneb, puhudes 5 kuni 12, saartel ja rannikul iiliti 17, äikesepilvede all kuni 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 13 kuni 18 kraadi.

Hommikul sajab mitmel pool vihma, paiguti on äikest. Tuul puhub endiselt lõunast ja edelast, saartel ja rannikul iiliti 17 meetrit sekundis ning õhusoe jääb vahemikku 15 kuni 18 kraadi.

Päeval eemaldub sajuvöönd itta, pärastlõunal sajab laialdaselt hoovihma, on äikest ja kohati tugevat sadu. Edela- ja läänetuul puhub 7 kuni 13, puhanguti 17, saartel ja rannikul kuni 20 meetrit sekundis, äikesepilvede all võib olla veelgi tugevamaid tuuleiile. Sooja on 17 kuni 21 kraadi.

Õhtu on muutliku pilvisusega. Endiselt sajab mitmel pool hoovihma, on äikest ja tugevat sadu. Edela- ja läänetuul puhub 6 kuni 12, saartel ja rannikul puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Sooja on kuni 19, sajupilvede all kuni 13 kraadi.

Pühapäeval sajab mitmel pool nii öösel kui ka päeval, kohati on äikest ja sadu tugev. Öösel on sooja 9 kuni 17, päeval 16 kuni 20 kraadi.