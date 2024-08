Oluline 10. augustil kell 08.10:

- Väljaanne: Venemaa valmistub kaitsma Kurski tuumajaama;

- Venemaa kuulutas kolmes oblastis välja terroritõrjerežiimi;

- Reuters: Venemaa saab lähitulevikus Iraanilt sadu ballistilisi rakette;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga ligi 1160 sõdurit.

Väljaanne: Venemaa valmistub kaitsma Kurski tuumajaama

Kurski tuumaelektrijaam asub Kurski oblastis Kurtšatovi linnas, mis jääb Sudža linnast ligi 80 kilomeetri kaugusele. Ukraina piirist jääb jaam ligi 60 kilomeetri kaugusele.

Sudža linn on väidetavalt Ukraina vägede kontrolli all.

Tuumaelektrijaama sissepääsud on alates 9. augusti pärastlõunast blokeeritud, teatas Vene valitsusele alluv piirkondlik ajaleht Bloknot avaldamata allikatele viidates.

Väljaande teatel on tuumaelektrijaama ehituse all olevatest osadest vool välja võetud ning ehitustöölised objektilt lahkunud.

IStories vahendas allikat, mis väitis, et Vene rahvuskaart Rosgvardia tugevdab jaamas turvameetmeid.

Jaama juhtkond soovitas töötajatel omal kulul puhkust võtta ja lapsed evakueerida, ütles allikas IStoriesile.

Väljaande teatel on alates 7. augustist naaberlinnas elavad ehitustöölised tehasest lahkunud.

Ka Venemaa riiklik tuumaenergiaettevõte Rosatom kinnitas, et on vähendanud jaamas ehitustööliste arvu.

Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) peadirektor Rafael Mariano Grossi kutsus nii Kiievit kui ka Moskvat tuumaõnnetuse vältimiseks "maksimaalsele vaoshoitusele", kuna jaama ümbruses käivad väidetavalt lahingud, vahendas The Kyiv Independent.

Grossi märkis, et jaama kuuest tuumareaktorist kaks on seisatud ning kaks töötavad. Ülejäänud kaks reaktorit on ehitamisel.

Venemaa kuulutas kolmes oblastis välja terroritõrjerežiimi

Venemaa riiklik terroritõrjekomitee kuulutas reedel Belgorodi, Brjanski ja Kurski oblastis välja terroritõrjeoperatsiooni režiimi.

"Kodanike turvalisuse tagamiseks ning vaenlase sabotaaži- ja luurejõudude terroriaktide ohu mahasurumiseks otsustas riikliku terrorismivastase komitee esimees, Venemaa FSB direktor A. V. Bortnikov korraldada alates 9. augustist 2024 Belgorodi, Brjanski ja Kurski oblastis terrorismivastaseid operatsioone," teatas komitee.

Komitee teatel kehtestati kolmes oblastis vastav õigusrežiim ning rakendatakse vajalikke meetmeid ja ajutisi piiranguid.

Terroritõrjekomitee märkis, et erirežiim kehtestatakse seoses Ukraina võitlejate "enneolematu katsega destabiliseerida olukorda mitmes meie riigi piirkonnas".

Uudisteagentuur RIA teatas, et meetmed hõlmavad võimalikku elanike ümberpaigutamist, transpordipiiranguid teatud piirkondades, tugevdatud turvalisust tundlike kohtade ümbruses ning telefoni- ja muu side pealtkuulamist, vahendas Reuters.

Reuters: Venemaa saab lähitulevikus Iraanilt sadu ballistilisi rakette

Venemaa saab Iraanilt lähitulevikus sadu Fath-360 ja muid ballistilisi rakette, avaldasid allikad Reutersile.

Anonüümsed allikad ütlesid, et kümned Vene sõjaväelased saavad praegu Iraanis raketisüsteemi väljaõpet.

Fath-360 rakettide lennuulatus on väidetavalt 120 kilomeetrit ning lõhkepea kaal 150 kilogrammi.

Kuigi luureallikad ei avaldanud otsest ajakava, millal on oodata relvade üleandmist, viitasid nad, et see juhtub peagi.

USA riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja ütles Reutersile, et lääneliitlased on valmis reageerima kiirelt ja karmilt, kui Iraan peaks üleandmistega edasi liikuma.

Iraani alaline esindus ÜRO juures New Yorgis eitas rakettide üleandmist.

Allikate sõnul sõlmisid Venemaa kaitseministeeriumi esindajad detsembris Teheranis Iraani ametnikega lepingu rakettide Fath-360 ja veel ühe raketisüsteemi tarnimiseks. Süsteemide arendajaks on Iraani riigile kuuluv Aerospace Industries Organization (AIO).

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga ligi 1160 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 589 700 (võrdlus eelmise päevaga +1160);

- tankid 8441 (+7);

- jalaväe lahingumasinad 16 350 (+9);

- suurtükisüsteemid 16 605 (+69);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1143 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 918 (+2);

- lennukid 366 (+0);

- kopterid 327 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 13 372 (+47);

- tiibraketid 2425 (+1);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 22 453 (+82);

- laevad / paadid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2789 (+20).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.