Sadakond Virumaa last osalesid Remniku päästelaagris

Sadakond Virumaa last veetsid selle nädala Remniku päästelaagris. Eesti-, vene-, ja ukrainakeelsed lapsed õppisid politsei- ja päästetegevusi ning omavahel läbisaamist. Tegusamaks laagripäevaks kujunes päästepäev.

Päästepäeval sai õppida ja proovida teha kõike, millega tõelised päästjad iga päev tegelevad – kuidas ja millega autosse kinni jäänud inimesi vabastatakse või millised vahendid peavad ühes päästeautos olema. Mõni noor käib laagris juba mitmendat aastat.

"Õpin tundma masinat, kuidas kogu see tuletõrjevärk töötab. See kõik on väga huvitav. Tegutseme nagu tõelised tuletõrjujad, jookseme kaitseriietuses, peame minuti jooksul riietuma ja jooksma," lausus Aseri kooli õpilane Maksim.

Peipsi rannas harjutati uppuja päästmist. Omaette kunst on aga lipsusõlme sidumine. Isegi seda peab päästja oskama.

"Kas või seetõttu, et kui ma olen hea päästja ja ma pean minema medali järele, siis kindlasti läheb ülikond peale ja iga ülikonna kõrvale käib lips. Ja tegelikult on lipsu sidumine väga vajalik," lausus vabatahtlik päästja Aleksei Osokin.

Kas laagris õpitut ka elus võib vaja minna, seda keegi ette ei tea. Mõnel lapsel kindlasti.

"Kes on noorteringist välja kasvanud, on päästjaks tulnud. Ja üks tänase meeskonnaliige õpib näiteks sisekaitseakadeemias politseiametnikuks. Järelkasvu sisejulgeolekusse tuleb siit laagrist," ütles päästelaagri juht Jaak Kirsipuu.

Päästelaagrit tehakse Virumaa lastele juba viiendat aastat. Lastele on see täiesti tasuta.