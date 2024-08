Kuusalus korraldati meeskoori liikmete meelitamiseks rokk-kontsert

Kui Urmas Kirtsi veebruaris Kuusalu meeskoori proovi läks, oli lauljaid vaid kaheksa. Nii väheste meestega pole aga lootustki järgmisel aastal toimuvale üldlaulupeole pürgida ja nii tuli uute lauljate leidmiseks tuli teha midagi tavatut, sest tavalise kutsumise peale naljalt koori laulma ei tulda.

"Üks asi on laul, aga teine asi on see, et mehed peavad olema veendunud, et see on meeldiv seltskond ja tore koosolemine, millega oma vabu õhtuid sisustada ja näidata, et koorilaul ei tähenda tänapäeva mõistes kindlasti seda, et me laulame koorilauluklassikat, Tormist ja teisi, vaid me saame vahel asja vaadata ka kergemast aspektist," rääkis rokk-kontserdi korraldanud Kirtsi.

Nii õpiti selgeks Tauno Aintsi seades kümmekond rokiklassikasse kuuluvat lugu, et esitada neid koos tuntud Eesti lauljatega. Võimalus laval rokkida meelitas laulma nooremaid mehi ja nüüd on lauljaid juba 18.

"Ma olin segakoori liige ja Kuusalu meeskoor oli sihikul küll, aga ausalt öeldes vaatasin, et seal keskmine vanus oli üsna kõrge ja üksiku hobusena tundus see väljakutse päris suur. Aga nüüd, kui tuli suurem kampaania ja ametlik kutse, pidi selle vastu võtma," ütles kooriga liitunud Jaanus.

Kirtsi loodab, et sadade pealtvaatajate seast tuleb mõni laulja veel lisaks. Nii mõnigi kuulaja tunnistas, et on tekkinud soov ka ise laulda.

"Himu võib ikka tekkida, aga kas võetakse selliseid. Aga tegelikult üks mu sõber läks sinna. Läkski selle kutse peale, võttis plakati kaudu ühendust ja ma isegi ei teadnud, et ta laulab," ütles Markus.

Kuusalu kandis elav ja kontserdil esinenud Robert Linna oli pisut kahtlev, kas tema koorilauluga hakkama saab.

"Kunagi Lydia Rahula koori ma olin sunnitud minema katsetele ja sealt öeldi mulle, et võib olla kunagi hiljem. Aga nüüd ma ootan seda järgmist võimalust. Ma mõtlen, et Kuusalu meeskoori toob tänane õhtu toob kindlasti lauljaid juurde, aga kui meeskoor on viieliikmeline, siis ma lähen," ütles Linna.

Kirtsi usub, et Kuusalu meeskoor saab järgmisel aastal oma 158. sünnipäeva tähistada üldlaulupeol ja siis juba vähemalt 25 mehega.