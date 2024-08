Pühapäeval tuleb vihma ja äikest

Pühapäeval on Põhjamaad madalrõhualade meelevallas. Üks neist liigub aegamisi Rootsist Soome kohale, teine tegutseb Norra merel. Ilm on piirkonnas mõõdukalt soe, kuid tuuline, vihmane ja äikeseline.

Öö vastu pühapäeva tuleb Eestis pilves selgimistega. Sajab kohati tugevat hoovihma ning paiguti on äikest. Puhub edela- ja läänetuul 6 kuni 12, saartel ja rannikul iiliti 18 meetrit sekundis. Kuid äikese ajal võib tuul tugevamgi olla. Õhutemperatuur on 10 kuni 15, rannikul kuni 18 kraadi.

Pühapäeva hommikul on taevas valdavalt pilves. Sajab tugevat hoovihma, ning esineb äikest. Puhub edela- ja läänetuul 6 kuni 12, saartel ja rannikul iiliti 18 meetrit sekundis. Äikese ajal võib ka tugevamaid tuulepuhanguid olla. Termomeetrinäit tõuseb vahemikku 12 kuni 18 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Sajab hoovihma, on äikeseoht ja sadu võib olla intensiivne. Tuul puhub edelast ja läänest, pärastlõunal läänest ja loodest 5 kuni 12, rannikul iiliti 17 meetrit sekundis. Sooja on homme päeval 16 kuni 20 kraadi.

Õhtul on pilvi juba hõredamalt. Kohati sajab siiski veel hoovihma ja on äikest. Puhub lääne- ja loodetuul 5 kuni 12, rannikul iiliti 17 meetrit sekundis. Õhusooja on 14 kuni 19 kraadi.

Töönädal algab vahelduva pilvisuse, hoovihmade ja äikesega, kuid teisipäevast pilvisus paiguti hõreneb. Sajab küll hoovihma, kuid kolmapäevast nõrgenevad sajudki.

Neljapäev tuleb juba selge ja vähese pilvisuse ning vaid kergete kohatiste hoovihmadega. Järgnevad paar päeva on meil üpriski jahedad, kuid teisipäevast tõuseb ka keskmine õhutemperatuur taas üle 20 kraadi.