Ilmateenistus andis Lääne-Eestile teise taseme hoiatuse, oodata on tugevat sadu

Ööl vastu pühapäeva jätkuvad Eesti läänepoolses osas intensiivsed äikesevihmad ja Kunda-Valga joonest lääne pool on oodata sajuhulga lisandumist kohati 40 kuni 70 millimeetrit.

Ilmateenistuse hoiatuse järgi on oodata tugevat sadu kuues läänepoolses maakonnas: Hiiumaal, Saaremaal, Läänemaal, Pärnumaal, Raplamaal ja Harjumaal.

Ööl vastu pühapäeva intensiivsed äikesevihmad jätkuvad ja Kunda-Valga joonest lääne pool on oodata sajuhulga lisandumist 25 kuni 35, kohati võimalik 40 kuni 70 millimeetrit, teatas ilmateenistus. Äikesepilvede all on võimalikud tugevamaid tuuleiilid.

Ilmateenistus andis välja teise taseme hoiatuse, kokku on tasemeid kolm.