Oluline 11. augustil kell 6.31:

- Vene sõjavägi tappis juulis enim tsiviilisikuid alates oktoobrist 2022

- Kiievis kostsid hilisõhtul plahvatused

Juulis hukkus Venemaa agressiooni tõttu Ukrainas vähemalt 219 rahulikku elanikku ja sai vigastada veel 1018, mis teeb sellest tsiviilisikute jaoks surmavaima kuu alates 2022. aasta oktoobrist, vahendas ÜRO komisjoni andmeid laupäeval portaal Unian.

Organisatsiooni andmeil tõi Vene okupantide ulatuslik rünnak, mis käivitati 8. juulil kogu üle kogu Ukraina, kaasa vähemalt 43 tsiviilisiku, sealhulgas viie lapse surma. Samuti sai vigastada 147 inimest, sealhulgas seitse last Kiievis, Dnepris, Krõvõi Rihis ja Kiievi oblastis.

"8. juulil tabas üks rakett ka Kiievi haiglakompleksi, hävitades täielikult Ohmatdõti riikliku lastehaigla toksikoloogiaosakonna ja kahjustades oluliselt laste kardioloogia ja südamekirurgia keskust," meenutati sõnumis.

ÜRO lisas, et juunis ja juulis liikusid Venemaa intensiivsed pealetungioperatsioonid Harkivi oblasti põhjaosast Donetski oblastisse. Selle tulemusena kasvas tsiviilohvrite arv Donetski oblastis 125 hukkunult või vigastatult tänavu mais 224-le juunis ja 269-le juulis.

Ukraina pealinnas kaikus õhuhäire ja öises taevas oli näha vähemalt kaht sähvatust, ütles AFP reporter.

Kiievi sõjaväeadministratsioon teatas Telegrami postituses, et linna õhutõrjesüsteemid on aktiveeritud. Ukraina õhujõud teatasid, et droonid ründavad veel viit oblastit.

Viimastel päevadel on paljude ukrainlaste seas kasvanud mure, et Moskva võib vastuseks Kiievi hiljutisele rünnakule Venemaa territooriumil hoogustada õhulööke.

Ukraina ametnikud ei ole seni täpsustanud üksikasju võimalike hukkunute või kahjude kohta.

Kiiev on korduvalt kutsunud oma liitlasi üles tarnima talle rohkem õhutõrjesüsteeme.