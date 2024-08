Serbias avaldasid kümned tuhanded meelt liitiumikaevanduse vastu

Rahvusvaheline ettevõte RioTinto tahab Serbias rajada Euroopa suurima liitiumikaevanduse, kuid meeleavaldajad nõuavad, et valitsus seda ei lubaks.

Mõned meeleavaldajad peatasid rongiliikluse, lamades või istudes rööbastel.

2022. aastal olid samuti suured meeleavaldused kaevanduse vastu ja valitsus lükkas projekti tagasi. Serbia kohus leidis aga, et RioTintolt kaevandusloa äravõtmine on ebaseaduslik ja selle aasta juulis andis valitsus loa kaevandusplaanid ellu viia.

Paar päeva pärast seda allkirjastas Serbia valitsus Euroopa Liiduga strateegilise partnerluse memorandumi säästvate toorainete, akude tarneahelate ja elektrisõidukite asjus.

Saksamaa kantsler Olaf Scholzi sõnul on liitium elektrisõidukite ja mobiilseadmete akude võtmekomponent ning kaevandamine on vajalik selleks, et Euroopa "jääks muutuvas maailmas suveräänseks ega sõltuks teistest". Scholz lubas, et kaevandamine Serbias toimub "vastavalt kõrgeimatele keskkonnakaitsestandarditele ja Saksamaa aitab selles."

Kaevanduse vastu meelt avaldanud inimesed nimetasid Serbia valitsust reeturiks.