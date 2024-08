Kümned tuhanded serblased avaldasid Belgradis meelt liitiumikaevanduse rajamise vastu, kartes, et see reostab põhjavee ja rikub inimeste tervise. Kaevandust oleks väga vaja kogu Euroopale.

Suur liitiumimaardla avastati Serbia lääneosas 20 aastat tagasi ning Briti-Austraalia kaevandushiid Rio Tinto asus rajama kaevandust.

Euroopa saaks sealt 90 protsenti oma vajaminevast liitiumist, Rio Tintost saaks maailma juhtivaid liitiumitootjaid.

Suur osa serblasi on kaevandusele vastu ning kaks aastat tagasi peatas valitsus arenduse, et vaigistada protestijad. Möödunud kuul leidis aga põhiseaduskohus, et kaevandamisloa äravõtmine oli seadusevastane. Arendusel on taas roheline tuli, Euroopa Liit on Serbia valitsusega juba sõlminud leppe, mis loob alused liitiumiärile ja protestijad on taas tänavatel.

"See kaevandus rikub meie riigi, rikub meie põllumaad ja lõppkokkuvõttes pole sellel mingit positiivset mõju," leidis meeleavaldusel osalenud Vesna Popovic.

"Üldiselt arvan, et kui kasutada arenenud tehnoloogiaid, poleks kaevandamisel viga midagi. Kuid seda peab läbi viima keegi, kes on professionaalne ja palju vähem korrumpeerunud kui see valitsus. Ma saan aru, et kõik peavad natuke korrumpeerunud olema, kuid see valitsus on selles küsimuses ikka täitsa põhjas. Ma ei usalda neid selles küsimuses," lausus Zoren Mitkovic.

Meeleavaldajad heidavad valitsusele ette liitiuminäljas lääne ees lömitamist. Võimud on aga teatanud, viitega infoallikatele Moskvas, et protestijaid huvitab tegelikult hoopis riigipöörde läbiviimine.

"Valitsus teab, et nad kaotavad Saksamaa ja Scholzi toetuse! Ja kogu Euroopa toetuse! Ja Ameerika toetuse, muidugi! Ja et nad lasevad nad veega alla. Seetõttu süüdistavad nad meid, et meie tahame valitsust kukutada. Meie tahame ainult kaitsta oma riiki," ütles keskkonnaaktivist Zlatko Kokanovic.

Liitium on elektrisõidukite ja mobiilseadmete akude põhikomponent. Serbia kaevanduse töölepanek aitaks Euroopas saavutada ka rohepöörde eesmärke.