Esmaspäeval jääb õhutemperatuur alla 20 kraadi

Ööl vastu esmaspäeva Soome kohal pöörlev madalrõhkkond hääbub ning ühineb idapoolse madalrõhualaga. Kuna Baltimaad ja Soome jäävad veel selle lääneserva, sajab mitmel pool hoovihma ja on äikest.

Ööl vastu esmaspäeva on taevas muutlik. Mitmel pool sajab hoovihma ja paiguti on äikest. Sisemaal puhub läänekaare tuul 4 kuni 9, saartel ja rannikul loodetuul 6 kuni 10, iiliti 17 meetrit sekundis. Õhusooja on 10 kuni 15, rannikul kuni 18 kraadi.

Esmaspäeva hommikul on pilvisus vahelduv ning kohati sajab hoovihma. Sisemaal puhub tuul läänekaarest 4 kuni 9, rannikul loodest puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14 kuni 18 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ning kohati on äikest. Tuul puhub loodest ja läänest 5 kuni 11, saartel ja läänerannikul iiliti kuni 17 meetrit sekundis. Sooja on oodata 16 kuni 19 kraadi.

Õhtul on pilvisus vahelduv. Mitmel pool sajab hoovihma ning äikeseoht püsib. Puhub lääne- ja loodetuul 2 kuni 7, saartel ja läänerannikul 5 kuni 11, iiliti kuni 16 meetrit sekundis. Sooja on õhtul 14 kuni 18 kraadi.

Teisipäev tuleb juba vähese ja vahelduva pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, kuid äikest ja udu esineb vaid öisel ajal. Sooja on keskmiselt 22 kraadi. Pilvisus püsib vahelduv ka nädala keskpaigas.

Kui kolmapäeval sajab mitmel pool hoovihma ning sooja on keskmiselt 22 kraadi, siis neljapäeval tõuseb keskmine temperatuur 23 kraadi juurde ning päev tuleb peamiselt sajuta. Reedel aga pilvisus tiheneb, ilm veidi jaheneb ning läheb taas vihmale.