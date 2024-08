Bundestagi kaitsekomitee esimees: rahukõnelusi peaks pidama Putini mantlipärijaga

"Ukraina relvajõudude operatsioon Kurskis näitab, et Venemaa diktaator Vladimir Putin ei kontrolli midagi ja see loob hea aluse läbirääkimisteks tema mantlipärijaga," teatas Saksamaa Bundestagi kaitsekomitee esimees Marcus Faber sotsiaalmeedia platvormil X.

Faber märkis, et Ukraina pealetung Vene vägede vastu Kurski lähedal sujub oodatust paremini.

"See samm näitab Venemaa rahvale, et nende diktaator ei kontrolli midagi ja et sõjaline juhtkond on ülekoormatud. See on hea alus rahuläbirääkimisteks Putini mantlipärijaga ja läbirääkimisteks Putiniga rahvusvahelise kriminaalkohtu ees," kirjutas poliitik.

Ta tõi välja, et Ukraina edasiliikumine sunnib agressorit oma vägesid Ida-Ukraina rindelt tagasi tõmbama, mis vähendab survet sealsele Ukraina sõjaväele.

Faber pidas seda ka heaks põhjuseks rääkida Leopard 2 tankidest.

"Meie sõjaline abi Ukrainale on parim investeering meie julgeolekusse. See vähendab iga päev Venemaa ohu potentsiaali. See hoiab ära Ukraina tsiviilelanike põgenikeks muutumise. Putini hääletorud Saksamaal peaksid seda ka nüüd mõistma," seisab postituses.