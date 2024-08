- ISW: Venemaa väed ei ole Ukraina edasisteks piiriületusteks valmis;

Venemaa ametnikud tunnistasid, et Ukraina mobiilsed üksused tungisid 10. kuni 11. augusti ööl Kurski oblasti Belovski rajoonis kuni 25 kilomeetri sügavusele, kuid puuduvad viited sellele, et need üksused jääksid piirkonda või et Ukraina väed tegutseksid väljaspool Belovski rajooni vahetut piiriala, kirjutas USA sõjauuringute instituut (ISW).

Venemaa kaitseministeerium väitis 11. augustil, et Venemaa väed tõrjusid tagasi Ukraina läbimurdekatse Belovski rajoonis ja et Venemaa lennuvägi hävitas Ukraina varustust Ozerki (umbes kaheksa kilomeetrit Sumõ oblasti piirist ja 13 kilomeetrit Belajast edelas) ja Ivanovski (umbes 25 kilomeetrit Sumõ oblasti piirist ja kolm kilomeetrit Belajast ida pool) lähedal.

Kurski oblasti kuberneri kohusetäitja Aleksei Smirnov väitis, et Venemaa väed stabiliseerisid olukorra pärast seda, kui Ukraina sabotaaži- ja luuregrupid sisenesid Belovski rajooni ning et piirkonnas ei toimu enam kokkupõrkeid.

Mitmed Vene sõjablogijad väitsid, et Ukraina väed koos märkimisväärse hulga varustuse ja soomukitega ületasid piiri Sumõ oblastiga Kutšerovka ja Goptarovka lähedal 10. augusti õhtul ning liikusid kiiresti Belaja ja ümbritsevate alade suunas.

Vene sõjablogijad kirjeldasid sündmust Ukraina läbimurdena ja väitsid, et Ukraina väed vallutasid kiiresti taktikaliselt olulist territooriumi, kuigi järgnevad Vene väited viitavad sellele, et Ukraina üksused ei püüdnud maad vallutada ning valitud Venemaa allikad olid algselt liialdanud Ukraina üksuste suurusega.

Vene sõjablogijad väitsid, et 10. augusti õhtul toimusid lahingud Miljaevka ja Goptarovka lähedal (mõlemad asuvad nelja kilomeetri kaugusel Sumõ oblasti piirist), kuid 11. augustil ei ole selle piirkonna kohta lahinguteateid esitatud.

Teated Ukraina vägede kiirest manöövrist Belovski rajoonis viitavad sellele, et Venemaa väed piiri ääres on halvasti ette valmistatud Ukraina edasisteks piiriületusoperatsioonideks. Valitud Ukraina mobiilsed üksused saavutasid kiireid edusamme ega paistnud sarnaselt esimestele päevadele püüdvat pärast sisenemist Kurski oblastisse territooriumi hoida.

Venemaa sõjaväe jätkuv suutmatus takistada kiireid Ukraina manöövreid pärast operatsiooni alguses saavutatud operatiivset üllatust Kurski oblastis viitab sellele, et piiri ääres Ukrainaga on Venemaa jätkuvalt haavatav. Tundub, et Kreml ja Venemaa sõjaväe juhtkond keskenduvad praegu ümberpaigutustele, et stabiliseerida vahetut rindejoont Korenevo ja Sudža lähedal, samas kui muude piiriäärsete alade tugevdamine Kurski oblastis ja mujal piiri ääres on madalama prioriteediga.

Halvasti mehitatud Venemaa positsioonid piiri ääres soodustasid osaliselt Ukraina esialgseid kiireid edusamme Kurski oblastis ning tõenäoliselt on olulised piirilõigud Brjanski ja Kurski oblastites ning osaliselt Belgorodi oblastis hõredalt mehitatud. Kurski oblastis püsivad juhtimis- ja kontrolliprobleemid raskendavad Venemaa suutlikkust takistada kiireid Ukraina manöövreid ja kiiresti reageerida teistele võimalikele Ukraina piiriületusoperatsioonidele.

Venemaa üksuste kehv kommunikatsioon, ebaselge vastutuse jaotus ja puudulik koordineerimine luure- ja tuletoetuse osas loovad tõenäoliselt lünki, mida väga liikuvad Ukraina rühmad saavad ära kasutada.

Bundestagi kaitsekomitee esimees: rahukõnelusi peaks pidama Putini mantlipärijaga



"Ukraina relvajõudude operatsioon Kurskis näitab, et Venemaa diktaator Vladimir Putin ei kontrolli midagi ja see loob hea aluse läbirääkimisteks tema mantlipärijaga," teatas Saksamaa Bundestagi kaitsekomitee esimees Marcus Faber sotsiaalmeedia platvormil X.

Faber märkis, et Ukraina pealetung Vene vägede vastu Kurski lähedal sujub oodatust paremini.

"See samm näitab Venemaa rahvale, et nende diktaator ei kontrolli midagi ja et sõjaline juhtkond on ülekoormatud. See on hea alus rahuläbirääkimisteks Putini mantlipärijaga ja läbirääkimisteks Putiniga rahvusvahelise kriminaalkohtu ees," kirjutas poliitik.

Ta tõi välja, et Ukraina edasiliikumine sunnib agressorit oma vägesid Ida-Ukraina rindelt tagasi tõmbama, mis vähendab survet sealsele Ukraina sõjaväele.

Faber pidas seda ka heaks põhjuseks rääkida Leopard 2 tankidest.

"Meie sõjaline abi Ukrainale on parim investeering meie julgeolekusse. See vähendab iga päev Venemaa ohu potentsiaali. See hoiab ära Ukraina tsiviilelanike põgenikeks muutumise. Putini hääletorud Saksamaal peaksid seda ka nüüd mõistma," seisab postituses.