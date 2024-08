Hoolimata sanktsioonidest on Venemaale jõudnud miljardeid dollareid ja eurosid sularaha

Need varem avaldamata andmed näitavad, et Venemaa on suutnud sanktsioonidest, mis blokeerivad sularaha impordi, mööda hiilida. Samuti viitavad need sellele, et dollarid ja eurod on endiselt kasulikud vahendid kaubanduses ja reisimisel, isegi kui Moskva püüab vähendada oma kokkupuudet erinevate valuutadega.

Andmed, mis saadi äriliselt tarnijalt, kes kogub ja koostab sellist teavet, näitavad, et sularaha transporditi Venemaale sellistest riikidest nagu Araabia Ühendemiraadid ja Türgi, mis ei ole Venemaaga kauplemisele piiranguid kehtestanud. Rohkem kui poole kogu sularaha päritoluriiki ei olnud andmetes märgitud.

Euroopa Komisjoni pressiesindaja ütles, et ei saa kommenteerida üksikjuhtumeid, mis puudutavad sanktsioonide rakendamist. Pressiesindaja lisas, et Euroopa Liit suhtleb kolmandate riikidega, kui kahtlustatakse, et sanktsioone rikutakse.

Andmed hõlmavad ajavahemikku märts 2022 kuni detsember 2023 ja Reuters ei saanud juurdepääsu hilisematele andmetele.

Dokumendid näitasid sularaha impordi järsku kasvu vahetult enne invasiooni. Ajavahemikus november 2021 kuni veebruar 2022 jõudis Venemaale 18,9 miljardit dollarit ja eurot sularahas, võrreldes vaid 17 miljoniga eelneva nelja kuu jooksul.

USA advokaadibüroo Buchanan Ingersoll & Rooney rahvusvahelise kaubanduse ja riikliku julgeoleku praktika juht Daniel Pickard ütles, et tarnekoormuste suurenemine enne invasiooni viitab sellele, et mõned venelased soovisid end võimalike sanktsioonide eest kaitsta.

"Kuigi USA ja tema liitlased on õppinud kollektiivse tegutsemise tähtsust majanduslike tagajärgede maksimeerimisel, on Venemaa õppinud, kuidas neid samu tagajärgi vältida ja leevendada," ütles Pickard. Ta lisas, et andmed alahindavad peaaegu kindlasti tegelikke valuutavooge.