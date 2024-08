ERJK andmetel pole Pakosta kordagi Eesti 200 liikmemaksu tasunud

Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) andmetel pole erakonna Eesti 200 liige, justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta kordagi maksnud erakonna liikmemaksu. Pakosta kinnitas esmaspäeval, et on nüüdseks maksu tasunud.

Pakosta tunnistas 8. augustil Delfi saates "Vilja küsib" antud intervjuus, et ei mäleta, millal maksis viimati erakonna Eesti 200 liikmemaksu.

Vilja Kiislerile küsimusele, palju ta viimase kvartali jooksul on erakonna liikmemaksu maksis, vastas Pakosta: "Ma arvan, et ma ei ole viimase kvartali jooksul liikmemaksu maksnud."

Pakosta tunnistas, et ei mäleta, millal viimati liikmemaksu tasus ega tea ka maksu suurust.

ERJK andmetel pole Pakosta kordagi erakonna Eesti 200 liikmemaksu maksnud.

Viimati tasus Pakosta liikmemaksu erakonna IRL liikmena aastatel 2013 ja 2014 summas 30 eurot, selgub ERJK andmetest.

Komisjoni andmebaasis on ka kirjas, et Pakosta annetas aastal 2023 Eesti 200-le 170 eurot.

Pakosta kinnitas esmaspäeval "Aktuaalsele kaamerale", et on nüüdseks enda liikmemaksu ära maksnud.

"Maksin oma liikmemaksu kohe pärast esimest meeldetuletust ära ja väga palun vabandust, et see oli maksmata," ütles Pakosta.

Küsimusele, kuidas liikmemaksu kogumine peaks olema erakondades korraldatud, vastas Pakosta: "Ma arvan, et iga erakond peaks ise korraldama seda, kuidas ta paremini neid liikmemakse korjab. Ma olen ise olnud enne Isamaas, kus oli väga range kord – tuletati kogu aeg meelde, kui liikmemaks oli maksmata. Ma arvan, et see on õige lähenemine. Erakond ise peab seda korraldama, et liikmed liikmemaksu maksavad."

Pakosta lisas, et arvab, et ka erakonnas Eesti 200 läheb nüüd maksu kogumine rangemaks.

Pakosta: liikmemaksu maksmine on lugupidamisavaldus

"Liikmemaksu maksmine on tegelikult lugupidamisavaldus, et sa kuulud sinna erakonda ja natukene osaled erakonna kulude katmises. Erakond on demokraatlikus riigis see koht, kus inimesed koonduvad, ütlevad, et "meie tahame niisugust poliitikat", teised ütlevad, et "meie tahame teistsugust poliitikat" ja sinu lugupidamisavaldus sellele, et see kõik koos toimib ja üritusi korraldatakse – pisikene liikmemaks selleks on ju vajalik," rääkis Pakosta.

Erakondade liikmemakse maksab ligikaudu 10 protsenti liikmetest – Pakosta sõnul peaks see number olema kõrgem. "Kui me vaatame erakonna liikmemaksu kui midagi, mis sa lugupidamisest selle vastu maksad, et keegi korraldab seda, et sinu poliitilised veendumused, sinu enda poliitilised arvamused on esil, on esitatud, siis muidugi see peaks olema kõrgem."

Pakosta ütles, et seda ei ole õige loota, et erakonnad ainult liikmemaksude peal toimetaksid, kuna see annaks eelise väikestele seltskondadele, kus on rikkad inimesed.