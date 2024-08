Ärimehed väldivad Vene rünnakute tõttu Ukraina gaasihoidlate kasutamist

Pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse 2022. aasta veebruaris otsustas Kreml vähendada gaasi tarnimist Euroopasse, mistõttu gaasi hind kerkis lakke. Ukrainas asuvad aga Euroopa suurimad maa-alused hoidlad.

Eelmisel aastal pöördus seetõttu Ukraina EL-i riikide poole ja pakkus neile kuni 10 miljardi kuupmeetri ulatuses gaasi hoiustamise võimalust.

Euroopa riigid hakkasid seejärel hoiustama gaasi Ukrainas, kui nende endi gaasihoidlad said täidetud. Kiiev lihtsustas välismaistele ettevõtetele kuuluva gaasi varumist ja eksportimist tagasi Euroopasse, kaotades eksporditolle ja pakkudes odavaid hindu gaasi hoiustamiseks.

Venemaa aga jätkas 2024. aasta kevadel Ukraina energiataristu ründamist, löögi alla jäid ka gaasijuhtmed.

Euroopa gaasi hoiustatakse nüüd Ukrainas üha vähem. Energia- ja toormehindade kohta ülevaadet pakkuva Argus andmetel saatsid Euroopa firmad juunis ja juulis Ukrainasse vaid 15,4 miljonit kuupmeetrit ja 51,9 miljonit kuupmeetrit, võrreldes eelmise aasta 102,7 miljoni kuupmeetri ja 586,6 miljoni kuupmeetriga.

Ukraina gaasimahutid asuvad sügaval maa all, seetõttu on need Venemaa õhurünnakute eest kaitstud. Samal ajal jätkab Venemaa maapealse gaasitaristu ründamist, vahendas Financial Times.

"Peamine probleem pole gaasi kaotamine, vaid see, et seda ei saa vajadusel sealt välja võtta," ütles energiafirma Axpo tippjuht Marco Saalfrank.

Kiiev soovib samas, et Euroopa gaasifirmad jätkaksid Ukraina gaasitaristu kasutamist. Selliste gaasimahutite kasutamine tooks sõjast räsitud riigile vajalikku lisatulu. Samuti, mida suurem gaasihoidlate täitumus, seda odavam ja lihtsam oleks neid hiljem uuesti täitma asuda.

Ukraina riiklik energiafirma Naftogaz juht Oleksi Tšernõšov ütles, et märtsis ja aprillis toimus maapealse gaasitaristu vastu mitu rünnakut. Tšernõšovi sõnul on nüüd remont tehtud ning gaasi liigutamise osas enam probleeme pole.