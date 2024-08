Komisjon seadis piirangud ja lubas endisel kliimajuhil liituda gaasifirmaga

Samsom teatas juunis, et võttis vastu Hollandi riigile kuuluva ettevõtte Gasunie' järelevalvenõukogu esimehe koha. Vahetult pärast seda puhkes aga skandaal, kuna selgus, et ta ei taotlenud Euroopa Komisjonilt vajalikku luba.

Samsom rikkus nii EL-i eetikareegleid, kuna komisjoni reeglite kohaselt peavad lahkuvad ametnikud taotlema EL-i täitevorganilt luba, et võtta vastu töökoht, mis on seotud nende varasema tööga.

Hiljem esitas Samsom Brüsselile ametliku taotluse ning komisjon lubas tal nüüd vastu võtta töökoht Gasunie's ja kehtestas ka tingimused tema tegevusele Gasunie's.

Komisjoni pressiesindaja Balazs Ujvari ütles, et nende piirangute eesmärk on vältida võimalikku huvide konflikti, kuid samal ajal austatakse endiste töötajate õigust minna mujale tööle.

"Täna teatas komisjon mulle, et komisjoni endiste ametnike suhtes kehtivate tavaliste piirangute raames ei ole neil vastuväiteid, mis on seotud minu tööga Gasunie's, mis ei ole tegevjuhi ametikohti. Ma juba ütlesin, et mul on kahju, et minupoolse vea tõttu ei jõudnud taotlus komisjoni kätte õigel ajal. Tänan komisjoni positiivse otsuse eest," teatas Samsom.

Ujvari ei avalikustanud neid tingimusi, mis Samsomile seati, viidates EL-i andmekaitse-eeskirjadele.

Politico toob välja, et sellised tingimused piiravad endiste ametnike võimalust teha lobitööd Brüsselis. Üldjuhul kehtivad sellised piirangud ligi 12 kuud.

Samsom lahkus komisjonist juuni alguses. Ta töötas varem kahe EL-i kliimavoliniku, Frans Timmermansi ja Wopke Hoekstra, kabineti juhina. Selle aja jooksul oli ta üks kliimaseaduste arhitektidest, eesmärgiga muuta täielikult EL-i energiasüsteemi.

Gasunie' peamine tegevusala on maagaasi tarnimine Saksamaa ja Hollandi klientidele. Kuid ettevõte on teinud ka märkimisväärseid investeeringuid puhtamatesse tehnoloogiatesse, näiteks vesinikku.

Samsom on varem öelnud, et tahab aidata muuta ettevõtte tegevust, et see tarniks puhast energiat.