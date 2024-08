Pinged Lähis-Idas: Iisrael seadis armee kõrgendatud valmisolekusse

Iisrael valmistub Iraani suureks rünnakuks, eeldatava rünnaku näol oleks islamiriigi teatel tegemist kättemaksuga, kuna hiljuti tapeti Teheranis Hamasi liider Ismail Haniyeh.

USA lubas Iisraeli Iraani rünnaku korral kaitsta ning Pentagon on saatnud juba Lähis-Itta hävitajaid ja sõjalaevu. Pühapäeval suhtles USA kaitseminister Lloyd Austin ka oma Iisraeli kolleegi Yoav Gallantiga.

Austin ütles Gallantile, et andis lennukikandjale USS Abraham Lincoln korralduse liikuda kiiremini Lähis-Itta, kus seda ootab ees lennukikandja USS Theodore Roosevelt.

Lincoln on üks moodsamaid lennukikandjaid, see on varustatud F-35 hävitajatega. Piirkonda läheb ka allveelaev USS Georgia, mis on varustatud rakettidega Tomahawk.

Olukord Lähis-Idas läheb üha pingelisemaks.

Pühapäeval levisid Iisraeli meedias taas väited, et riigi võimud ootavad lähipäevade jooksul suurt Iraani rünnakut.

Samal ajal läheb ka Liibanonis olukord üha pingelisemaks. Kardetakse Iisraeli ja Hezbollah´ vastasseisu laienemist suuremaks piirkondlikuks konfliktiks.

Pealinnas Beirutis on veel baarid ja restoranid avatud, kuid paljud rikkamad elanikud on linnast juba lahkunud. Mitmed rahvusvahelised lennufirmad on tühistanud lennud Beirutisse, vahendas The Wall Street Journal.