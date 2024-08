Kell 20 "Ukraina stuudios": Toomas Väli ja Teet Kalmus

Ukraina armee ootamatu pealetung Kurski oblastis tekitas Venemaal šoki. Millised on selle operatsiooni taktikalised ja strateegilised eesmärgid ning kas see muudab kuidagi sõja dünaamikat, seda analüüsib kolonelleitnant Toomas Väli.

Sõjablogija Teet Kalmus võtab kokku Venemaa sotsiaalmeedias ilmunud kommentaarid ja selgitused Kurski operatsioonile. Teeme ülevaate, kes on need niinimetatud Z-blogijad ja kui palju on nende seas Kremli palgal olevaid propagandiste ning kui palju päriselt Ukrainat okupeerivaid sõdureid.

"Ukraina stuudio" algab ETV-s kell 20. Saatejuht on Reimo Sildvee.