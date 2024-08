WSJ: Muski poliitilise rühmituse tegevus läheb üle kivide ja kändude

Maailma rikkaim mees Elon Musk sukeldus poliitikasse ning avaldas toetust vabariiklaste partei presidendikandidaadile Donald Trumpile. Ajaleht The Wall Street Journal võttis vaatluse alla Muski toetatud poliitilise rühmituse ja tõi välja, et selle juhtimises puudub järjepidevus.

Kuigi üksikute kampaaniaannetuste ülempiir on USA-s 3300 dollarit inimese kohta, võimaldavad lüngad rahastamissüsteemis panustada suurannetajatel kandidaate toetavate poliitiliste tegevuste komiteede (PAC) nime all tuntud fondidesse. Sellised PAC-id toetavad nii vabariiklasi kui ka demokraate.

Musk ise hakkas alates kevadest tegelema üha rohkem poliitikaga. Ta kohtus igal nädalal konsultantidega ning nad seadsid ambitsioonika eesmärgi, tuua Trumpi selja taha 800 000 valijat, kes elavad kaalukeeleosariikides.

Seetõttu käivitati America PAC, see PAC kavatses siis kulutada 160 miljonit eurot, suurema osa rahast oleks andnud Musk.

Vähem kui kolm kuud hiljem vallandas Musk aga suurema osa PAC-i töötajatest. Ajaleht The Wall Street Journal toob välja, et Musk läheneb valimistele talle omases kaootilises stiilis, mis meenutab tema 2022. aasta Twitteri ülevõtmist.

Valimisteni on jäänud vähem kui 90 päeva, kuid PAC-i uus juhtkond on kindel, et suudab oma eesmärgi saavutada. Muudatustele on avaldanud toetust ka Trumpi meeskond.

Ajaleht The Wall Street Journal võttis selle PAC-i varasema konarliku teekonna ka vaatluse alla.

Musk asutas kõnealuse America PAC-i Texase osariigis tegutseva kinnisvaraarendaja ja vabariiklaste rahastaja Richard Weekley abiga. Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et Weekley juhtis varem üht teist PAC-i, mis toetas Texases vabariiklaste partei tegevust.

Samuti liitus America PAC-iga Denis Calabrese, kes on Weekley kauaaegne liitlane.

Asjaga kursis olevate inimeste sõnul kohtus Musk kevadel veel Texase ärimeestega, et jagada oma nägemust. Siis leiti, et võtmeosariikides on olemas ligi 800 000 inimest, keda võiks tõugata valimiskastide poole.

Projektiga liitus ka tehnoloogiafirma Palantir kaasasutaja Joe Lonsdale. Ta ütles siis potentsiaalsetele rahastajatele, et nad peavad andma ainult nii palju raha, et katta PAC-i esialgsed kulutused. Ülejäänud raha annaks siis Musk.

Muski osalus PAC-is tuli ilmsiks 12. juulil, kui Bloomberg teatas, et Musk andis PAC-ile raha. Järgmisel päeval elas Trump üle mõrvakatse ja Musk teatas avalikult, et toetab valimistel endist presidenti.

Mõni päev hiljem kirjutas ajaleht The Wall Street Journal, et Musk kavatseb igal kuul eraldada umbes 45 miljonit dollarit rühmitusele, mis toetab Donald Trumpi kandidatuuri presidendi ametikohale.

Seejärel lükkas Musk need väited tagasi ja ütles, et annab Trumpi kampaaniale vähem raha.

Juuli keskpaigaks oli America PAC saanud ka uue juhtkonna. Poliitilist tegevuskomisjoni hakkasid vedama Generra Peck ja Phil Cox, kes varem toetasid Ron DeSantise kampaaniat. Pärast seda vallandati enamik America PAC-i töötajatest. PAC-ist lahkusid ka Calabrese ja Weekley.

Pole nüüd veel selge, kas Musk ja tema meeskond suudavad valimistel saavutada oma eesmärgid.

Musk siiski ise jätkab aktiivselt vabariiklaste partei presidendikandidaadi toetamist ning esmaspäeval teeb ta X-is intervjuu Trumpiga.