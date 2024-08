Teisipäeval võib sadada hoovihma

Kuigi teisipäeva hommikul ja õhtul on selge ilm, võib päeval siiski hoovihma sadada.

Öösel levivad vihmahood üle Eesti loodest kagusse. Kohati on äikest ja mitmel pool tekib udu. Puhub läänekaare tuul 2 kuni 8, Lääne-Eesti saartel ja rannikul loode- ja põhjatuul 7 kuni 12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Sooja on 9 kuni 13, rannikul kuni 17 kraadi.

Hommik on selge ja vähese pilvisusega, Kesk- ja Kagu-Eesti on veidi pilvisem. Olulist sadu ei tule ja kohati on udu. Õhusoe jääb vahemikku 12 kuni 18 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Tuul puhub põhjakaarest 2 kuni 7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 19 kuni 23 kraadi.

Õhtu on selge ja vähese pilvisusega ning sajuta. Puhub mõõdukas lääne- ja loodetuul, rannikul iiliti kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on kuni 21 kraadi.