Liikmemaks moodustab erakondade tuludest marginaalse osa

Eesti erakonnad on tänavu kogunud oma liikmetelt liikmemaksu kokku veidi üle 106 000 euro, samas kui riigitoetus on samal ajal olnud ligi 2,6 miljonit eurot.

ERJK andmetel on Eesti erakonnad aasta algusest kogunud liikmemaksu kokku 106 099 eurot. Enim on liikmemaksu kogunud EKRE, kelle liikmed on toonud parteikassasse 33 722 eurot. Äriregistri andmetel on EKRE-l liikmeid kokku 8923.

Makstud liikmemaksu kogusummalt järgnevalt üsna võrdselt Sotsiaaldemokraatlik Erakond (16 811 eurot, liikmeid 4707), Keskerakond (16 529 eurot, liikmeid 12 300), Isamaa (15 955 eurot, liikmeid 7073) ja Reformierakond (15 163 eurot, liikmeid 9645).

Eesti 200 on suutnud oma 808 liikmelt koguda liikmemaksu kokku 5536 eurot.

Hoopis rohkem on erakonnad kogunud rahalisi annetusi - kogusummas 1,3 miljonit eurot. Kuid peamine erakondade tulu tuleb riigilt saadavalt toetuselt, mida on aasta algusest makstud kokku ligi 2,6 miljonit eurot. Ligi 940 000 eurot on sellest saanud viimased valimised võitnud Reformierakond.

Väike summa, 5432 eurot on parteid saanud tuluna oma erakonna varalt.

Seega saab kõikide erakondade peale kokku öelda, et nende tuludest moodustab riigitoetus ligi 65 protsenti, rahalised annetused ligi 32 protsenti ja liikmemaksud ligi kolm protsenti.

Erakondade liikmemaksu kogumise teema tõusetus, kui justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta tunnistas 8. augustil Delfi saates, et ei mäleta, millal maksis viimati erakonna Eesti 200 liikmemaksu.