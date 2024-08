Boris Johnsonit kaalutakse juhtivale ametikohale Ühendkuningriigi ajalehes

Endist Briti peaministrit Boris Johnsonit kaalutakse Sky Newsi teatel Telegraph'i peatoimetaja ametikohale. See tähistaks suurt naasmist ajakirjandusse Brexiti pooldaja jaoks, kes alustas oma karjääri 1990. aastate alguses euroskeptilise Brüsseli korrespondendina samas lehes.

Telegraph, konservatiivsete valijate lemmiklugemine, on müügis pärast seda, kui lordide koda tõkestas Araabia Ühendemiraatide poolt toetatud RedBird IMI fondi pakkumise ajaleht ära osta.

Kuid Sky News teatas, et Johnson on rääkinud oma endise finantsministri Nadhim Zahawiga valitsusjärgsest ametikohast Ühendkuningriigi peamise parempoolse väljaande juures. Teatavasti peab Zahawi läbirääkimisi, et korraldada 600 miljoni naelane pakkumine Telegraphi ja ajakirja Spectator ostmiseks.

Johnsoni pressiesindaja keeldus kommentaaridest. Ka Zahawi ei vastanud kommentaaripalvele.

Johnson ei oleks esimene konservatiiv, kes maanduks ihaldatud meediatööle. Kui ta ametisse nimetataks, järgneks ta George Osborne'ile, kes toimetas Evening Standardit aastatel 2017-2020 pärast kantsleriametit.