California kuberner maksab isiklikule fotograafile 200 000 dollarit aastas

California kuberner Gavin Newsom maksab isiklikule fotograafile aastas 200 000 dollarit maksumaksja raha, et näidata oma saavutusi ja kujutada end tegude mehena. Endine sõjafotograaf on töötanud Mark Zuckerbergi ja Barack Obama heaks.

Newsom, prominentne demokraat, keda peetakse võimalikuks tulevaseks presidendikandidaadiks, palkas jaanuaris Briti endise sõjafotograafi Charles Ommanney oma fotograafia direktoriks. Ommanney, kes on töötanud George W. Bushi ja Barack Obama heaks, alustas tööd ilma avaliku teadaandeta.

San Franciscos baseeruv Ommanney on üks administratsiooni kõige paremini tasustatud töötajaid. Newsom ise teenib 234 000 dollarit aastas.

Viimastel kuudel on Newsomi jäädvustatud lahendamas erinevaid kriise üle California. Juulis jäädvustas Ommanney nokatsit ja aviaator-tüüpi päikeseprille kandnud Newsomi vestlemas tuletõrjujatega Kerni maakonnas, mida laastas metsatulekahju.

Eelmisel nädalal pildistati Newsomi, kes aitas koristada kodutute laagreid Los Angeleses. Newsom jäädvustati korjamas prügi.

Newsomi kantselei sõnul mängib Ommanney olulist rolli administratsioonis. "Erinevalt peaaegu kõigist oma eelkäijatest ja teiste osariikide kuberneridest on tõeline lugu siin see, et kuberner Newsomil polnud üle viie aasta oma fotograafi," ütles Newsomi kommunikatsioonidirektor Izzy Gardon. "Meil on hea meel, et see muutus, kui Charles meie meeskonnaga liitus."

"Kaasaegne kommunikatsioon ei ole ainult kirjalik ja Charlesil on kriitiline roll osariigi valitsuse töö edastamisel avalikkusele visuaalsete platvormide kaudu — sealhulgas sotsiaalmeedias — aidates meil jõuda californialasteni seal, kus nad on," lisas ta. "Charles on pensionil fotoajakirjanik ja tema fotod kubernerist on regulaarselt kasutusel meediaorganisatsioonides üle osariigi. Tema roll on osa meie laiemast pühendumusest avalikule läbipaistvale ja tõhusale suhtlusele."

Ommanney, kellega on ühendust võetud kommentaaride saamiseks, oli Mark Zuckerbergi, Facebooki asutaja, isiklik fotograaf. Ta veetis seitse aastat Meta, Facebooki emaettevõtte, fotograafia juhina ja on varem töötanud The Washington Postis.

Enne kui Biden teatas, et ei kandideeri uuesti presidendiks, oli Newsom üks favoriite, et saada demokraatide kandidaadiks, kuid ta kinnitas kiiresti oma toetust Kamala Harrisile.