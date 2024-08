Löök Scholzile: Ida-Saksamaa valijad jagunevad vasakule ja paremale

Toetus tsentristlikele parteidele võib väheneda, kui järgmisel kuul toimuvad piirkondlikud valimised Tüüringi, Saksimaa ja Brandenburgi liidumaades. Küsitlused ennustavad, et AfD ja vasakpopulistlik Liit Sahra Wagenknecht (BSW) saavutavad suurt edu kõigis kolmes liidumaas.

Liidumaade valitsustel on Saksamaa föderaalses süsteemis oluline mõju, sealhulgas hääleõiguse osas mõnes riiklikus seadusandluses.

Bundestagi Roheliste asepresident Katrin Göring-Eckhard hoiatas, et Tüüringi valimistel on demokraatia jaoks palju kaalul. AfD suudaks vaid kolmandikuga kohtadest blokeerida olulisi seadusandlikke ettepanekuid.

Endised demokraatiaaktivistid sotsialistlikus idas avaldasid eelmisel nädalal avaliku kirja, hoiatades BSW Venemaa-sõbralike vaadete eest.

BSW on varem pälvinud tähelepanu oma hääleka vastuseisuga relvade tarnetele Ukrainale ja sanktsioonidele Moskva vastu. See on seisukoht, mida nad jagavad AfD-ga, mille mitmed ametnikud on sel aastal olnud väidetavate Venemaa-sidemete tõttu uurimise all.

Riikliku valitsuskoalitsiooni kolm parteid võivad jääda ääremaale, kuna Scholzi SPD ja Rohelised on küsitlustes kogunud vaid kokku 10 protsenti toetust. Liberaalse FDP prognoositav toetus oli nii madal, et seda ei märgitudki eraldi.

See tähistab hästi dokumenteeritud poliitiliste vaadete lahknevuse kulminatsiooni endistes kommunistlikes Ida-Saksamaa liidumaades võrreldes läänega. Leipzigi ülikooli juunis läbi viidud uuring näitas, et enamik idasakslasi on pettunud demokraatias ja tunnevad nostalgiat endise Ida-Saksamaa järele.

Paremäärmuslik valitsus ei tundu olevat siiski võimalik Saksamaa range tulemüüri ehk Cordon sanitaire tõttu, mis välistab koostöö paremäärmuslike parteidega ja AfD jääb absoluutse enamuse saavutamisest napilt ilma.

BSW võib aga tõusta võimule vähem kui aasta pärast selle loomist, kuna mõnedes liidumaades ei pruugita enamust ilma selleta moodustada.

Paremtsentristliku CDU juht Friedrich Merz, kes võib mõnes valitsuses juhtpositsiooni võtta, oli sunnitud tagasi tõmbuma oma seisukohtadest, mis välistasid koostöö BSW-ga, mida ta nimetas mõnel teemal paremäärmuslikuks, teistel vasakäärmuslikuks. Pärast idasaksa CDU ametnike vastuväiteid täpsustas ta, et tema kommentaarid kehtivad ainult riiklikul tasandil.