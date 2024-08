Läti võtab deklareerimata sissetulekuga inimesed luubi alla

Teavitamine hakkab toimuma elektroonilise deklaratsioonisüsteemi (EDS) kaudu, kuid need inimesed, kellel on kõige suurem lahknevus käibe ja deklareeritud tulude vahel, saavad ka kirja.

Selgus, et ligi 5500 inimesel on sissetulekute ja deklareeritud tulude vahel olev lahknevus üle 100 000 euro. 13 000 inimesel on see lahknevus 50 000 ja 100 000 euro vahel. Ligi 51 000 inimesel on see 20 000 euro ja 50 000 euro vahel, vahendas LSM.

VID teatas, et maksuameti juhtkond "tahab uskuda, et suurem osa sellest on mittemaksustatav tulu".

VID kutsus veel inimesi üles mitte muretsema. Kui nad unustasid, peaksid nad esitama aastadeklaratsiooni või tegema uuendusi, et selgitada maksuametile oma raha päritolu.

VID kutsub inimesi üles oma tulusid deklareerima kolme kuni nelja nädala jooksul. Mida varem inimesed teatele vastavad, seda parem.

Kui vastust ei tule, võtab VID inimesega uuesti ühendust ja vastuse puudumisel käivitab põhjaliku auditi.

VID-i peadirektor Baiba Šmite-Roke ütles, et kedagi ei karistata, kui ta oma tulu deklareerib. Karistatakse vaid neid, kes oma tulusid ei täpsusta, ei vasta ega reageeri VID-i teadetele.