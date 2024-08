Meduza: Youtube'i kinnikeeramine ärritab tavavenelasi

Juba suve alguses kirjutas meedia, et Kreml kavatseb lähiajal blokeerida Youtube'i kasutamise riigis. Võimud hakkasid juba Youtube'i videote edastamise kiirust riigis piirama.

Venelased muretsevad nüüd üha rohkem, et Moskva keerab populaarse platvormi varsti täielikult kinni. Üha enam tuleb Venemaalt teateid, et kasutajad ei saa enam platvormiga ühendust.

Venemaal on Youtube väga populaarne platvorm ning Meduza toob välja, et paljud venelased on nüüd vihased. Isegi mõned ametnikud julgevad oma rahulolematust väljendada, üks erakond aga käivitas petitsiooni, milles kutsutakse võime üles suunda muutma.

Ärilehe Kommersant andmetel on mõned venelased loobunud lepingust internetiteenuse pakkujaga. Tarbijad on avastanud, et Youtube ei tööta nende koduvõrgus, kuid mobiilseadmete kaudu on teenus endiselt kättesaadav.

Mõned inimesed saadavad kaebusi Venemaa digitaalarengu ministeeriumile, kuna Kreml pole veel ametlikult teatanud, et paneb Youtube'i kinni. Seetõttu usuvad mõned inimesed, et süüdi on hoopis telekomifirmad ja kujutavad ette, et võimud võtavad nende muresid kuulda.

Samal ajal kritiseerivad Youtube'i kättesaadavuse piiramist juba ka mõned Vene ametnikud. Näiteks riigiduuma saadik ja kompartei liige Deniss Parfenov leiab, et sidekontrolli reguleerija Roskomnadzori peab lõpetama Youtube'i kättesaadavuse piiramise.

Mitmes Venemaa linnas avaldavad inimesed ka rahumeelsel viisil meelt. Näiteks Jekaterinburgis on üles riputatud lendlehed, mis on Youtube'i blokeerimise vastu

Youtube ongi veel viimane suur lääne päritolu sotsiaalmeediaplatvorm, mis pole Venemaal veel keelatud. Venemaa alustas 2022. aasta veebruaris täiemahulist sõjalist tegevust Ukrainas ning riigis kehtib nüüd karm tsensuur. Keelatud on juba Facebook, Instagram, Twitter ehk X.