Oluline kolmapäeval, 14. augustil kell 05.50:

- ISW: Vene vägedel ei ole õnnestunud Kurskis rindejoont stabiliseerida;

- Biden: Ukraina rünnak Kurskis on loonud Putinile tõsise dilemma;

ISW: Vene vägedel ei ole õnnestunud Kurskis rindejoont stabiliseerida

Vene sõjablogijad väitsid, et Ukraina väed jätkavad edasitungi Kurski oblastis, samal ajal kui Venemaa püüab piirkonnas rindejoont stabiliseerida. Hoolimata pingutustest pole see neil aga sõjablogijate väitel õnnestunud.

Üks Vene sõjablogija teatas, et Ukraina väed on edenenud Snagosti (lõunas Korenovost) põldudel, ning 13. augustil avaldatud geolokatsiooniga kindlaks tehtud kaadrid kinnitavad Ukraina vägede hiljutist edasitungi kirde suunas Korenovost.

Venemaa kaitseministeerium ja teised Vene allikad väitsid, et Vene väed tõrjusid Ukraina rünnakud Obšši Kolodezi (kirde pool Korenovost ja 30 km kaugusel piirist) ning Aleksejevski (loodes Korenovost ja 27 km kaugusel piirist) lähedal, kuid samas näitavad 13. augustil avaldatud kaadrid, et Ukraina väed on edenenud kirdes Aleksejevskist.

Vene sõjablogijad väitsid, et Ukraina väed jätkavad rünnakuid Korenovo ja Tolpino (otse põhjas Korenovost) vastu. Samuti väitsid nad, et Ukraina väed on vallutanud Pogrebki (põhjas Sudžast ja 17 km kaugusel piirist). Üks Vene sõjablogija teatas, et Ukraina väed püüdsid saavutada jalgealust Bolšoje Soldatskoje lähedal (kirde pool Sudžast ja 27 km kaugusel piirist).

12. augustil avaldatud geolokatsiooniga kindlaks tehtud kaadrid näitavad Ukraina vägede tegevust idas Plehhovost (lõunas Sudžast), kuid hiljem väitis üks sõjablogija, et 13. augustil tõrjusid Vene väed Ukraina väed sellest asulast välja. Samuti näitavad 12. ja 13. augustil avaldatud kaadrid, et Ukraina väed jätkavad tegutsemist lähemal piirile Kurski oblastis ja Sudžas.

Vene sõjablogijad väitsid 13. augustil, et Vene väed jätkavad Ukraina katsete tõrjumist ületada Kolotilovka piiripunkti Belgorodi oblastis (Sudžast kagus ja Belgorodi linnast loodes).

Biden: Ukraina rünnak Kurskis on loonud Putinile tõsise dilemma

Ukraina rünnak Venemaa Kurski oblastis on loonud Venemaa presidendile Vladimir Putinile tõsise dilemma, ütles USA president Joe Biden ajakirjanikele 13. augustil New Orleansis.

Ukraina ootamatu piiriülene sissetung naaberriigi Kurski oblastisse algas 6. augustil ning 13. augustiks teatas Ukraina, et kontrollib 74 asulat selles piirkonnas.

"See tekitab Putinile tõsise dilemma ja oleme olnud otseses, pidevas kontaktis ukrainlastega," ütles Biden oma esimeses avalikus kommentaaris pärast Kiievi rünnaku algust. "See on kõik, mida ma selle kohta praegu ütlen, kuni see olukord on aktiivne."

USA ametnikud tunnistasid, et Washington ei teadnud Ukraina sissetungist enne selle toimumist, kuid ütlesid, et see on kooskõlas USA poliitikaga.

USA kaitseministeeriumi pressiesindaja asetäitja Sabrina Singh'i sõnul tegutseb Ukraina ennast rünnakute eest kaitstes ja toimib USA poliitika raames, kus nad võivad kasutada USA relvi, süsteeme ja võimekusi.

USA senaatorid Lindsey Graham ja Richard Blumenthal avaldasid Ukraina rünnakule veelgi tugevamat toetust, nimetades seda julgeks ja geniaalseks ning kutsudes Washingtoni üles tühistama kõik piirangud, mis reguleerivad USA relvade kasutamist Ukraina sõjaväe poolt.

Praegune USA poliitika annab Kiievile piiratud loa kasutada teatud Ameerika relvi Venemaa sihtmärkide ründamiseks riigi piiri lähedal.