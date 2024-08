Trumpi liitlased süüdistavad meediat vasakpoolses propagandas

Donald Trumpi liitlased on vihased, kuna demokraatide presidendikandidaat Kamala Harris naudib nende sõnul USA meedia vasakpoolsele propagandale lähenevat soosingut. Küsitluste järgi on Harrise poolehoid tõusmas ja seda pärast soodsat kajastust erinevates väljaannetes, sealhulgas ajakirjas Time.

Time kuulutas sel nädalal, et käes on Harrise "hetk" pärast seda, kui ta saavutas oma kampaaniaga ajakirja sõnul kõige kiirema kuvandimuutuse kaasaegses poliitikas. Silmas on peetud kandidatuuri üle võtmist Joe Bidenilt.

Kui Harris nautis küsitlustes tõusu, siis ajakiri kajastas elevust tema asepresidendikandidaadi, Minnesota kuberneri Tim Walzi väljakuulutamise ümber. Ajakiri kirjutas, et Harrise kampaania meenutab Barack Obama kampaania algusaegu.

"See, kuidas USA korporatiivne meedia muutis Kamala Harrise ühe hetkega rahvuslikust häbiplekist läbimurdeliseks pioneeriks — ilma, et oleks isegi teeselnud huvi selle vastu, mida ta mõtleb või usub — on võimas tõend selle kohta, kui mõjukas on propagandateadus," kirjutas USA meedia sagedane kriitik, ajakirjanik Glenn Greenwald X-is.

Ajakirjal Time ei õnnestunud samas sarnaselt teistele väljaannetele saada Harriselt intervjuud. Nad olid ka ise oma artiklis sunnitud tõdema, et Harris pole siiani andnud ühtegi sisulist intervjuud ega selgitanud oma poliitilisi plaane.

Laupäeval Las Vegases toimunud miitingul lubas Harris tühistada teenindustöötajate jootraha maksud, kui ta novembris võidab. See ajas Trumpi liitlased marru, kuna Trump oli kaks kuud tagasi, samuti Las Vegases, lubanud sisuliselt sama.

"See oli TRUMPi idee — tal pole ideid, ta oskab ainult varastada minu omi," kirjutas endine president oma platvormil Truth Social.

Meediakajastus nende kahe teate kohta vihastas veelgi Trumpi liitlasi. Mõned kommentaatorid on väitnud, et sarnaste poliitikate kajastus Harrisest ja Trumpist on olnud erinev.

Tim Murtaugh, Trumpi 2020. aasta kampaania endine kommunikatsioonidirektor, tõi välja kaks CBS Newsi säutsu, mis käsitlesid nende kahe kandidaadi jootraha maksustamise poliitikat. Reageerides Harrise avaldusele, säutsus CBS News, et asepresident tutvustab uut poliitilist positsiooni ja võitleb selle eest, et teenindustöötajate jootraha maksud kaotataks.

Kui Trump avaldas sama poliitika juunis, säutsus CBS, et see maksaks föderaalvalitsusele kümne aasta jooksul kuni 250 miljardit dollarit, vastavalt ühe järelevalvegrupi andmetele.

"Ainult terava silmaga lugejad suudavad märgata erinevust kahe ettepaneku kajastuses," säutsus Murtaugh, paigutades kaks CBS-i postitust kõrvuti.

Murtaughi postitus levis nagu kulutuli. Tuhanded Trumpi toetajad süüdistasid meediaettevõtet kallutatuses ja postitasid oma näiteid väidetavast meedia kallutatusest.

Vaen Trumpi toetajate ja USA ajakirjanduse vahel pole midagi uut. Kogu oma 2016. aasta valimiskampaania jooksul kritiseeris Trump regulaarselt oma pressikajastust, nimetades seda libauudisteks. 2017. aasta veebruaris, vaid kuus nädalat pärast ametisse astumist, nimetas Trump meediat Ameerika rahva vaenlaseks.

NPR-i vanemtoimetaja Uri Berliner astus aprillis tagasi pärast seda, kui tema tööleping ajutiselt peatati, kuna ta avaldas teravalt kriitilise essee, milles ta väitis, et avalik raadiovõrk on kaotanud Ameerika rahva usalduse. Berliner väitis, et NPR on erapooliku kajastusega võõrandanud konservatiivid ja mõõdukad liberaalid, võttes omaks progressiivse maailmavaate. NPR lükkas väite tagasi, kuid Berlineri süüdistustest õhutatuna esitasid Trumpi toetajad ja tema liitlased kongressis nõudmise NPR-i rahastamise lõpetamiseks.

Vabariiklased ja osad kriitilised ajakirjanikud väidavad ka, et demokraatide eliit ja nendega kokku mängiv vasakpoolne meedia varjasid president Joe Bideni vaimse võimekuse probleeme nii kaua kuni võimalik.

"Nad olid Bideni seisundist teadlikud ja valetasid selle kohta. Nad teadsid, et nad valetavad, ja uskusid, et suudavad oma toetajaid petta vähemalt kuni 5. novembrini 2024 (valimispäevani)," kirjutas ajakirjanik Bari Weiss eelmisel kuul.