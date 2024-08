Otse kell 15: pressikonverents kiirabi järjekorrast Tallinnas

Pressikonverentsil osalevad terviseameti peadirektor Birgit Lao, Põhja-Eesti Regionaalhaigla erakorralise meditsiini ülemarst-keskuse juhataja dr Vassili Novak ja Tallinna Kiirabi peaarst dr Raul Adlas.

Tallinna Kiirabi teatas teisipäeva õhtul, et alates kella kahest päeval oli kiirabi töö Tallinnas tugevalt häiritud ning patsientidel tuli arvestada pika ootejärjekorraga. Kella 21.30 paiku teatas PERH, et tavaolukord on taastatud ja järjekorras kedagi ei ole.