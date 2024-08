Soome võib olla majanduslangusest välja rabelemas

Juunis kasvas tööpäevade arvuga korrigeeritud tootmine 1,5 protsenti võrreldes eelmise aastaga. Sesoonselt korrigeeritud tootmine kasvas juunis protsendi võrra võrreldes maiga.

Eeldatavasti vähenes töötavate inimeste arv Soomes aprillist juunini 0,5 protsenti võrreldes jaanuarist märtsini kestnud perioodiga. Tööpäevade arvuga korrigeerituna vähenes töötavate inimeste arv teisel kvartalil 1,7 protsenti võrreldes eelmise aastaga.

Danske Banki peaökonomisti Pasi Kuoppamäki sõnul näitavad need arvud, et Soome on majanduslangusest välja rabelemas. Oma kommentaaris, kus ta neid andmeid analüüsib, kirjutab Kuoppamäki, et Soome majandusolukord on aprillist juunini veidi paranenud, kuigi esialgsed SKP andmed võivad hilisemates väljaannetes muutuda.

Kuoppamäki hindas konjunktuuriolukorda siiski endiselt hapraks. "Tööstuse uued tellimused ei ole veel selgelt tõusnud ja tööturg on muu euroalaga võrreldes nõrgem. Näiteks on vabu töökohti märgatavalt vähem kui varem. Tööturg näitab siiski peamiselt juba toimunud arenguid," kirjutab Kuoppamäki.

Kuoppamäki märkis ka, et käibemaksu tõus vähendab sügisel soomlaste ostujõudu. Üldine käibemaks tõuseb 24 protsendilt 25,5 protsendile 2024. aasta septembri algusest. Samuti aeglustavad avaliku sektori kulutuste kärped lühiajaliselt kasvu.

Positiivsete märkidena tõi analüütik ta esile ettevõtjate ja tarbijate paranenud usalduse.

"Eksporditurgude elavnemine ning inflatsiooni ja intressimäärade langus toovad Soome majandusele täiendavat lootust. Juulis langes inflatsioon kodumaise mõõdiku järgi juba ühe protsendini ning näiteks toiduained olid odavamad kui aasta tagasi," kirjutas Kuoppamäki.

Juunis oli Soomes inflatsioon 1,3 protsenti.