Terviseamet: Russalka juures ujumine võib olla ohtlik

Viimase kahe nädala jooksul on Tallinna Lastehaigla võtnud haiglaravile ligikaudu 15 väikest patsienti, kellel on diagnoositud seedetrakti erinevad nakkused, mis on põhjustanud tugevat oksendamist ja kõhulahtisust. Need patsiendid on käinud vahetult ujumas või mängimas Russalka mälestussamba juures asuvas Inglirannas, teatas terviseamet sotsiaalmeedias.

"Tegemist ei ole ametliku supluskohaga ja seal rannas suplemine on rangelt mittesoovitatav," kirjutas terviseamet.

Saastunud suplusvee kaudu võib nakatuda soolenakkustesse ning eriti on ohustatud lapsed, vanemaealised ja nõrga immuunsüsteemiga inimesed.

Terviseamet soovitab rannamõnusid nautida ametlikes supluskohtades, sest nende kohta on olemas veekvaliteedi andmed ning nende üle teostatakse järelevalvet.