USA inflatsioon aeglustus 2,9 protsendini

Tarbijahinnaindeks tõusis aastatagusega võrreldes 2,9 protsenti. Tarbijahinnaindeks, mis ei hõlma toiduaineid ja energiat, tõusis 3,2 protsenti võrreldes aastataguse ajaga, teatas tööministeerium.

Uued inflatsiooniandmed tähendavad ühtlasi seda, et föderaalreserv võib juba sel sügisel alustada intressimäärade langetamist. Föderaalreservi baasintressimäär püsib praegu 5,25 ja 5,5 protsendi vahel, mis on kõrgeim tase viimase 23 aasta jooksul.

Föderaalreserv on pühendunud inflatsiooni toomisele kahe protsendile, samas mõned investorid ja ökonomistid muretsevad üha rohkem, et riiki võib tabada majanduslangus. Kuu alguses avaldatud andmed viitasid, et USA tööturg jaheneb. Töötus tõusis kõrgeimale tasemele alates 2021. aasta lõpust.

Paljud majandusteadlased siiski eeldavad, et USA suudab lühiajalist majanduslangust vältida. Nad juhtisid tähelepanu sellele, et tööpuuduse viimast kerkimist tõukasid tagant ajutised koondamised. Muud tööturu andmed viitavad samas, et USA majandus püsib kindlatel alustel.