Jaapani peaminister lahkub ametist

67-aastase Kishida juhtimisel on Jaapan tugevdanud oma sidemeid USA ja Lõuna-Koreaga. Tema juhtimisel on Jaapan suurendanud oma sõjalisi kulutusi, kuna Tokyo muretseb üha rohkem Hiinast tuleneva ohu pärast.

Samas kodumaal on Kishida jalgealune olnud tuline. Lisaks majanduse kehvale olukorrale ja kiirele inflatsioonile on Jaapani valitsust tabanud mitu skandaali, suurim neist puudutab valitseva erakonna rahastamist.

Kishida ütleski kolmapäeval pressikonverentsil, et ei taotle septembris toimuvatel valimistel tagasivalimist LDP etteotsa. Kui partei valib uue juhi, peab see uus juht pöörduma parlamendi poole. Seejärel peaks temast saama riigi järgmine peaminister.

Ajaleht The Wall Street Journal toob välja, et Kishidal on mitu võimalikku järglast. Üheks võimalikuks kandidaadiks on 61-aastane digiminister Taro Kono.

Mõned LDP liikmed samas leiavad, et partei peaks vaatama mõne noorema poliitiku poole. Meediast on läbi käinud 43-aastase Shinjiro Koizumi nimi, kes on endise peaministri Junichiro Koizumi poeg.

LDP asutati 1955. aastal ja on juhtinud riiki peaaegu kogu järgnenud aja. Valitsuse nõrgast reitingust hoolimata peetakse tõenäoliseks, et LDP võidab ka järgmised valimised.