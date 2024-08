Prantsuse prokuratuur uurib poksija Imane Khelifi küberkiusamist

Juurdlus puudutab küberkiusu ja see algatati teisipäeval, teatas prokuratuur.

Sportlase advokaat Nabil Boudi ütles eelmisel nädalal, et 25-aastane Khelif esitas kaebuse küberkiusu asjus.

"Uurimine selgitab välja, kes oli selle misogüünse, rassistliku ja seksistliku kampaania taga," ütles advokaat.

Khelif tuli naiste -66 kg võistlusklassis olümpiavõitjaks. Kullamatšis võitis ta valitsevat maailmameistrit Yang Liud.

Võit vallandas Pariisi olümpiamängudel tulise sooarutleu, sest rahvusvaheline poksiliit (IBA) ei olnud eelmisel aastal lubanud Alžeeria sportlasel maailmameistrivõistlustel osaleda, sest IBA väitel ei läbinud Khelif toona sootesti.

Samasse olukorda sattus Pariisis -57 kg klassis naiste finaali võitnud Taiwani sportlane Lin Yu-ting.

Mõlemad said loa Pariisi olümpial võistelda.

IBA venelasest president Umar Kremljov väidab, et mõlemad sportlased on läbi teinud geenitestid, mis näitavad, et nad on mehed. Kriitikud leiavad, et Kremljovi juttu ei saa tõsiselt võtta ja süüdistavad teda Vene propaganda levitamises.

Khelif ise kinnitab, et on naine nagu iga teine.

"Ma sündisin naisena, olen elanud naisena ja võistlen naisena," ütles ta ajakirjanikele.