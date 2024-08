Ilm läheb kuivemaks ja soojemaks

Neljapäeval on päikeseline ja soe suvepäev.

Neljapäeva öö on Eestis selge ja vähese pilvisusega ning sajuta. Paljudes kohtades tekib udu. Puhub valdavalt läänekaare tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis. Sooja on 8 kuni 14, rannikul kuni 17 kraadi.

Hommikul on pilvi vähe ja ilm sajuta, sisemaal püsib mitmel pool udu. Puhub läänekaare, saartel lõunakaare tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis. Sooja on 14 kuni 18 kraadi.

Päev on vähese pilvisusega ja sajuta. Tuul pöördub kõikjal läänekaarest lõunakaarde ja ulatub 1 kuni 7 meetrini sekundis. Sooja on 21 kuni 26 kraadi.

Õhtul on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 7, saartel kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on 20 kuni 23 kraadi.

Reede hommikul sajab saartel, päeval ka mandril hoovihma, võimalik on ka äike. Samas Eesti kagunurka ei pruugi sadu jõuda. Öösel on sooja 13 kuni 19, päeval 20 kuni 25 kraadi.

Laupäeval on hoovihmapilvi ja äikest üle maa laiemalt. Öösel on sooja 12 kuni 18, päeval 19 kuni 24 kraadi.

Pühapäeva öö on veel vihmahoogudega, päevasel ajal on praeguse prognoosi järgi ainult üksikuid sajupilvi ringi liikumas. Väheste vihmahoogudega on ka esmaspäev. Õhk läheb veidi jahedamaks.