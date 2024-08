Columbia ülikooli juht Minouche Shafik astus tagasi

Protestid lõhestasid ülikoolilinnaku ja paljud juudi tudengid tundsid hirmu protestide vahetus läheduses liikuda. Shafik sattus kriitika alla, kui ta kutsus politsei protestijate laagrit laiali ajama ning uuesti, kui tudengid ja teised hõivasid ühe õppehoone. Tal oli ebakindel toetus nii õppejõudude kui ka administratsiooni poolt ning mõned vilistlased ja annetajad kutsusid teda tagasi astuma.

Shafik on viies Ivy League'i ülikooli juht, kes viimase aasta jooksul ametist lahkunud.

"Suve jooksul olen saanud järele mõelda ja olen otsustanud, et minu edasi liikumine just nüüd aitab Columbial kõige paremini tulevasi väljakutseid ületada," kirjutas ta kolmapäeval koolikogukonnale saadetud kirjas.

Ülikooli ajutiseks juhiks nimetati Katrina Armstrong, kes juhib praegu Columbia Ülikooli Irvingi meditsiinikeskust ja on ülikooli meditsiinikooli dekaan.

Viimased aastad on olnud raske aeg USA kõige tihedamalt jälgitavate ülikoolide juhtidele, keda poliitikud ja vilistlased on süüdistanud liialt vasakule kaldumises.

Palestiina-meelsed meeleavaldused ülikoolilinnakutes algasid peaaegu kohe pärast seda, kui Hamasi võitlejad tapsid 7. oktoobril 1200 iisraellast. Need eskaleerusid, kui Iisraeli sõjavägi alustas pealetungi Gaza sektoris.

Paljud poliitikud ja vilistlased väitsid, et protestid ja ülikooli juhtkonna vastuse puudumine on tõendiks, et koolid on muutunud ideoloogilisteks kajakambriteks, kus massimõrva toetamine on lubatav, kui see toimub poliitiliselt sobivatel põhjustel.

Harvardi Ülikooli ja Pennsylvania Ülikooli juhid astusid talvel tagasi, mitte kaua pärast seda, kui nad ei suutnud kongressi istungil üheselt hukka mõista antisemiitlikku käitumist oma ülikoolilinnakutes. Cornelli juht astus tagasi mais pärast seitsmeaastast ametiaega ja Yale'i juht läks pensionile varem sel aastal.

Shafik tunnistas aprillis toimunud kuulamisel, et teeb kõik, mis tema võimuses, et võidelda antisemitismi vastu oma ülikoolilinnakus. Tema sõnavõtud ajendasid veelgi rohkem Palestiina-meelseid meeleavaldusi, mis olid nii häirivad, et Columbia viis õppetöö semestri lõpus veebipõhiseks ja tühistas ülikooli peamise lõpuaktuse.

Shafik sattus kahe tugevalt eraldatud leeri vahele. Progressiivsed õppejõud, kes enda sõnul olid mures sõnavabaduse kaitse pärast, blokeerisid ettepanekuid kehtestada rangemaid käitumiskoodekseid. Samal ajal nõudsid annetajad, vilistlased ja teised õppejõud ja tudengid rangemaid meetmeid protestijate suhtes.

Columbia nõukogu teatas kolmapäeval saadetud kirjas, et aktsepteerib Shafiki otsust tagasi astuda. "Kuigi oleme pettunud, et ta meid jätab, mõistame ja austame tema otsust," seisis kirjas.

Armstrong, kes on koolitatud epidemioloog ja juhib Columbia meditsiinikeskust alates 2022. aastast, juhtis varem meditsiini osakonda Massachusettsi Üldhaiglas ja oli Pennsylvania Ülikooli õppejõud.

"Olen teadlik väljakutsetest, millega ülikool viimase aasta jooksul on silmitsi seisnud. Me ei tohiks nende olulisust alahinnata, ega ka lasta neil defineerida, kes me oleme ja kelleks me saame," kirjutas Armstrong kolmapäeval oma kirjas.