Investorid ootavad võlgu jäänud idufirmalt tegevusplaani

2017. aastal asutasid eestlased Eerik Oja ja Marten Orgna autorendi teenust pakkuva firma Inclusion OÜ, brändinimega Planet42.

Firma alustas Lõuna-Aafrika Vabariigis autode ostmisega inimestele, kellele sealsed pangad laenu ei anna. 2021. aastal laines firma Mehhikosse.

Seitsme tegutsemisaasta jooksul kaasas firma kokku ligi 115 miljonit eurot, võttes investoritelt kümnete miljonite eurode eest tagatisteta laene.

Kogu tegutsemise ajal ei jõudnud firma kordagi aasta lõikes kasumisse.

Ettevõtte käive oli 2023. aastal 32,9 miljonit eurot, kuid kahjum 20,3 miljonit eurot. Aruande järgi oli ettevõttel kohustusi kokku pea 97 miljoni euro eest, varasid aga ligi 11 miljoni euro võrra vähem ehk 86 miljonit eurot.

Juuli lõpus teatas ettevõtte raskustest ja laenu tagasimaksete peatamisest.

Ettevõtte juht Eerik Oja lubas investoritele 15. augustil teada anda, mis saab firmast edasi.

Kell 14.00 polnud investorid aga teadet saanud.

Rahatarkuse jagaja: idufirmade ärimudel ongi teistsugune

Investeerimise propageerija ja ka ise firmasse raha panustanud Kristi Saare rääkis raadiosaates "Uudis+", et põhjus, miks inimesed kehvade majandusnäitajatega idufirmadesse investeerivad, on usk, et nende ärimudel hakkab tööle.

Saatejuht küsis, kuidas tema reageeris sellele, et Planet42 teatas laenude tagasimaksete peatamisest.

"Eks ühelgi investoril ei meeldi saada selliseid uudiseid, et raha peaks justkui laekuma ja mingil põhjusel seda ei tule. Aga eks see on üks paratamatutest riskidest, millega investeerimisel arvestama peab. Eriti sellise kõrgema riskitasemega iduinvesteeringutel. Sellist asja ei ole, et kõik investeeringud alati õnnestuvad," sõnas Saare.

Saatejuht juhtis tähelepanu sellele, et Äripäev kirjutas juba aasta tagasi, et ettevõtte rahavood on negatiivsed ja sõltuvus laenukapitalist suur.

Saare vastas, et iduettevõtete ärimudel ongi teistsugune.

"Start-up investeeringute puhul tuleb aru saada, et ärimudel ühel start-up investeeringul ja ühel tavaettevõttel, kes võib-olla müüb kurki või leiba, on natukene teistsugune. Start-up investeeringud lähevad oma olemuselt midagi uut katsetama, uut ärimudelit testima. Mida rohkem kapitalimahukas see valdkond on, Planeti näitel, et on vaja soetada autosid, siis laenukapitali kasutamine ei ole niivõrd haruldane," ütles Saare.

Ta rääkis, et paberil näevadki tihti iduettevõtete majandusnäitajad koledad välja, kuid usk sellesse, et ärimudel hakkab tööle, hoiab investoreid ligi.

Saare ütles, et seda on keeruline hinnata, kas Planet42 tegutseb edasi ning investorid saavad oma raha kätte.

"Täna peaks tulema tegevusplaan ettevõttelt. Meediast lugedes jääb see mulje, et ettevõte enam ei tegutse, aga reaalsuses autosid inimestele renditakse, autod tänaval sõidavad ja inimesed oma rendimakseid tasuvad. See, et väga enesekindlalt täielikku nulli kõigile ennustatakse – võib-olla see tundub mulle natukene pessimistlik, aga sellist usalduse kaotust on tõesti ettevõttel raske taastada. Siit raha juurde kaasata, selleks näiteks, et ettevõtet päästa, on pea võimatu," rääkis ta.