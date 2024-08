Kataris algasid Gaza rahukõnelused

Asjaga kursis olev inimene ütles, et läbirääkimised on alanud. Alates eelmise aasta detsembrist on see juba seitsmes kord, kui Burns ja Barnea kohtuvad. USA, Katar ja Egiptus üritavad endiselt veenda Iisraeli ja Hamasi, et nad sõlmiksid kokkuleppe, vahendas Financial Times.

Samal ajal kasvavad Lähis-Idas pinged, kuna hiljuti tapeti Teheranis Hamasi juht Ismail Haniyeh. Õhus on endiselt võimalus, et Iraan maksab Iisraelile kätte ja korraldab juudiriigi vastu rünnaku.

USA ja tema liitlased leiavad nüüd, et relvarahu ja Gaza sõja peatamine oleks parim viis piirkonnas lahvatanud vaenutegevuse lõpetamiseks. Selleks tuleb vaenupooled ummikseisust välja juhtida. Samas Iisrael ja Hamas on sõdinud juba ligi kümme kuud, mõlemad vaenupooled vihkavad üksteist.

Pärast Ismail Haniyeh' surma kerkis Hamasi juhiks veel Yahya Sinwar. Suure osa Sinwari poliitilisest karjäärist on aga kujundanud verine konflikt Iisraeli riigiga, millel tema sõnul pole õigust eksisteerida.

Hamas teatas varem, et sõlmib kokkuleppe ainult siis, kui sõlmitakse püsiv relvarahu. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu esitas seejärel aga uued nõudmised. Netanyahu ise süüdistab praeguses ummikseisus aga Hamasi.

Samas Netanyahu jalgealune läheb ka kodumaal üha tulisemaks, Barnea ja kaitseminister Yoav Gallant toetavad kokkuleppe sõlmimist. Nad leiavad, et Iisrael on tõsiselt Hamasi nõrgestanud ning veel on olemas võimalus tuua pantvangid kodumaale tagasi.

Netanyahu peab aga arvestama ka oma paremäärmuslastest liitlastega, kes ei toeta kokkulepet. Asjaga kursis olev inimene ütles, et võtmeküsimuseks saab nüüd see, kas USA suudab veenda Netanyahut, et ta loobuks uutest nõudmistest.

Allikate teatel võib Washington seetõttu Netanyahule avaldada diplomaatilist survet, kuna Iisrael sõltub USA sõjalisest abist. Alles sel nädalal kiitis Washington heaks uue 20 miljardi dollari suuruse relvamüügi Iisraelile.