Eesti mesinikud ja teadlased loodavad Euroopa turu võltsmeest puhastada

Eesti mesinikud on algatanud üle-euroopalise meekogumise ja koostöös Tartu teadlastega tehakse mee DNA-teste nii Eestis kui ka välismaal, et puhastada Euroopa turg laialt levinud võltsingutest. Näiteks eemaldas mesinike vihje sunnil võltsmee oma lettidelt kauplusekett Lidl.

Lidlis müügil olnud välismaise nimega meetoodet testis Eesti Mesinike Ühing viiel erineval korral ja iga kord tuvastati ühingu sõnul selles meele ebatüüpilisi suhkruid. Selle vihje peale kohustas Leedu riiklik järelevalve Lidlit toote müügilt ka ära korjama.

Eesti Lidl võltsmee müümist omaks ei võta.

"Põllumajandus- ja toiduamet läbi viidud test näitas seda, et HMF (hüdroksümetüülfurfaal) parameeter oli seal keskmisest kõrgem, mis on lubatud sellise mee puhul, mis on pärit troopilise kliimaga maalt. Kuna see antud mesi oli osaliselt pärit Vietnamist, siis parameeter pidigi kõrgem olema. /.../ See oli Poola tarnija poolt meile tarnitud mesi ja hetkel me seda enam ei müü," selgitas Lidl Eesti kommunikatsioonijuht Katrin Seppel.

Tänu Eesti mesinike pidevale survestamisele ja testimisele saab Eesti tarbija üldiselt olla siiski kindel, et poelettidel on suures osas ehtsad meed.

"Meie lettidel Selveris on kokku 83 meetoodet ja nendest 80 on Eesti tootjate poolt. Me tõepoolest eelistame eestimaist ja kindlalt vaatame, et iga tootja taga oleks päris mesinik," ütles Selveri kommunikatsioonijuht Mariann Järvela.

Erinevalt kohalikest meelettidest on aga maailmaturul olukord väga kehv.

"Paljud professionaalsed mesinikud Saksamaal ja kogu Euroopas on lõpetamas või vähendavad oma tegevust, sest mesindusest ei saa enam sissetulekut," tõdes Euroopa Kutseliste Mesinike Ühingu president Bernhard Heuvel.

"Maailmaturu hind on kukkunud pooleks. See hind on erakordselt madal ja eksportida on väga keeruline. Me oleme kõik ühel turul, see on väga keeruline, kui me peame konkureerima üliodava tootega ja kui pakendajad ei ole enam huvitatud pärismeest," rääkis Eesti Kutseliste Mesinike Ühingu juht Mario Kalvet.

Lahendusena loodavad mesinikud Tartu Tervisetehnoloogiate Arenduskeskuse ehk uue nimega Celvia teadurite loodud ülitäpsele mee DNA-testile. Kogu maailmas unikaalse testi pärast tuligi Eestisse Euroopa Kutseliste Mesinike Ühingu president Bernhard Heuvel, kaasas Saksamaa poodidest võetud 30 meeproovi.

"Ma tahan ise näha, kuidas see siin toimib, et ma saaksin seda Euroopa tasandil propageerida. Ma soovin, et Euroopa laborid võtaksid selle uue metoodika kasutusele, et me saaksime võltsitud mett tuvastada ja selle turult välja visata," ütles Heuvel.

"Kui me vaatame ajalugu ja nägime, mida tegi DNA-testimine kriminoloogias, siis see muutis täielikult kriminalistikat. Samamoodi me loodame, et DNA meevõltsingutes on täielik mängumuutja ja sellest võib kujuneda erakordselt hea globaalne edulugu. /.../ Tartus see DNA-metoodika on maailmas ainulaadne. Mesinikel on sellesse väga suur lootus ja usk, et see muudab mängu," rääkis Kalvet.