USA politsei esitas seoses Perry surmaga viiele inimesele süüdistuse

Kultussarjast "Sõbrad" kuulsaks saanud näitleja Matthew Perry suri möödunud aasta oktoobris ketamiini üledoosi tõttu ning politsei algatas seejärel tema surma osas uurimise. Neljapäeval teatasid võimud, et Perry surmaga seoses on süüdistus esitatud viiele inimesele.

Perry suri 54-aastaselt Los Angeleses oma kodus, lahkamisel selgus, et ta suri ketamiini üledoosi tõttu.

Ketamiin võib mõõdukas kogustes ravida depressiooni, kuid Perry organismist leitud kogusest oleks piisanud tugevaks üldnarkoosiks. Asja hakkas seejärel uurima Los Angelese politsei, kuna taheti selgitada välja, kes tarnis kuulsusele ketamiini.

Politsei teatas neljapäeval, et Perry surmaga seoses on esitatud süüdistus viiele inimesele, nende hulgas kahele arstile ja näitleja assistendile.

Politsei selgitas, et mais algatatud uurimise käigus paljastati suures koguses ketamiini levitanud uimastitarnijate suur põrandaalune kuritegelik võrgustik, vahendas BBC.

"Kaitsealused kasutasid ära Perry sõltuvust enda rikastumiseks. Nad teadsid, et nende tegevus paneb Perry suurde ohtu, kuid tegid seda ikkagi," ütles advokaat Martin Estrada.

Kolm kaitsealust, nende seas Perry assistent on end uimastisüüdistuses süüdi tunnistanud. Kaks inimest – arst ja naine, kes on tuntud Ketamiini Kuninganna nime all – vahistati neljapäeva hommikul.

Perry võitles varem aastaid alkoholismi ja retseptiravimite sõltuvusega.