Meedia: USA võib tarnida Ukrainale kaugmaarakette JASSM

President Volodõmõr Zelenski administratsioonile lähedal seisev inimene ütles ajalehele The Kyiv Independent, et Kiievi ja Washingtoni vahelised arutelud kaugmaa tiibrakettide tarnete üle on liikunud edasi ning meedia teatel võib USA tarnida Ukrainale ülitäpseid kaugmaarakette JASSM.

Allikas teatas, et veel pole selge, millal raketid peaksid Ukrainasse jõudma. Võimalik, et need relvad jõuavad Ukrainasse sügisel, vahendas The Kyiv Independent.

Neljapäeval teatas Politico, et Joe Bideni administratsioon võib varustada Kiievit kaugmaa tiibrakettidega. Neid rakette peaksid hakkama siis kasutama Ukraina käsutuses olevad F-16 hävitajad.

Politico andmetel võib USA anda Ukrainale JASMM-raketid. See on maismaa sihtmärkide ründamiseks mõeldud suure lennukaugusega täppisrakett.

Need raketid parandaksid märkimisväärselt ka F-16 hävitajate võimekust, kuna väheneks oht, et Vene õhutõrje suudaks nad rinde lähistel alla tulistada.

Pind-õhk-tüüpi rakette AGM-158A (JASSM) toodab USA relvafirma Lockheed Martin. Üks selline rakett maksab umbes 700 000 dollarit ning see täppisrelv arendati välja 1990. aastate lõpus. Sellised raketid suudavad tabada sihtmärke, mis asuvad kuni 370 kilomeetri kaugusel.