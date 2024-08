Reedel on sajuhooge

Reede öö on selge või vähese pilvisusega ja vihma oodata pole. Paiguti udutab. Puhub lõuna- ja kagutuul 2 kuni 8, saartel ja rannikul iiliti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12 kuni 16, saartel ja rannikul kuni 20 kraadi.

Hommik on vähese pilvisusega ja sajuta. Saartel ja läänerannikul on taevas pilvisem ning kohati võib sadada hoovihma. Lõunakaare tuul puhub 2 kuni 8, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Ja õhusoe jääb vahemikku 17 kuni 20 kraadi.

Päev on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Tuul puhub lõunast ja edelast, pärastlõunal edelast ja läänest 3 kuni 9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on 20 kuni 26 kraadi.

Õhtul sajab aga taas mitmel pool vihma. Puhub mõõdukas edela- ja läänetuul, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on kuni 22 kraadi.

Laupäeva öösel liigub hoovihmade vöönd üle Eesti läänest itta ning päev on mitmel pool sajune. Öösel on sooja 13 kuni 18, päeval kuni 23 kraadi.

Pühapäeva öö on jahedam, vaid rannikul on sooja kuni 17 kraadi, päeval ulatub õhusoe kuni 24 kraadini. Siin-seal on vihmahooge. Esmaspäeva öösel on tugeva hoovihma tõenäosus suurem Kagu-Eestis, päeval sajab mitmel pool Ida-Eestis ja on ka äikest.

Teisipäev peaks tulema peamiselt sajuta, öine keskmine õhutemperatuur on taas pisut jahedam ehk 11 kraadi, päevane 21 kraadi.