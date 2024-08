Oluline reedel, 16. augustil kell 05.51:

- Mitmes okupeeritud Krimmi linnas kärgatasid plahvatused;

- Venemaa on asunud üksusi Kurskisse ümber paigutama;

Mitmes okupeeritud Krimmi linnas kärgatasid plahvatused

Kohalike meediakanalite teatel toimusid 16. augusti öösel plahvatused mitmes okupeeritud Krimmi linnas, sealhulgas teatati tulekahjust Kertši linna lähedal, Kertši praamiületuskoha piirkonnas, teatas Crimean Wind Telegrami kanal, viidates elanike teadetele.

Kohalikud meediakanalid teatasid, et Sevastopolis, Simferopolis ja Kertšis kuulsid elanikud plahvatusi umbes kell 3.30 kohaliku aja järgi. Samuti teatati kinnitamata tulekahjust Simferopoli linna lähedal.

Mitmest plahvatusest teatati ka Venemaa naaberalal Krasnodari krais, Tšernomorski kogukonnas, umbes kell 4.30 kohaliku aja järgi, teatas The Kyiv Independent.

Väidetavalt suleti Kertši sild liikluseks, teatasid kohalikud elanikud.

Rünnaku sihtmärkide kohta ei ole koheselt teavet saadaval.

Kiievi sõjaväeluure juht Kõrõlo Budanov hoiatas 2. augustil, et Ukraina töötab komplekse lahenduse kallal, mis võib lähikuudel hävitada Kertši silla. Väidetavalt alustas Venemaa silla tugevdamist eelmisel kuul.

Ukraina on viimasel ajal sageli rünnanud praamiületuskohti okupeeritud Krimmi ja Venemaa Krasnodari krai vahel, pidades ületuskohta silla asemel olulisemaks sõjaliseks sihtmärgiks.

Mereväe pressiesindaja Dmõtro Pletentšuk ütles 17. juunil avaldatud intervjuus RBC-Ukrainale, et Kertši silla hävitamine ei avaldaks nüüd enam sama mõju, kuna Venemaa kasutab seda sõjaliseks otstarbeks vähe.

Pletentšuki sõnul moodustab sild vähem kui veerandi kogu transiidikaubandusest ja ülejäänud jaoks kasutab Venemaa praamiületuskohta Kertšis.

Venemaa on asunud üksusi Kurskisse ümber paigutama

Venemaa on hakanud teatud üksusi Ukrainast Kurski olukorrale reageerimiseks ümber paigutama, kuid ümberpaigutatavate üksuste tüübid ja asukohad, kust neid ümber paigutatakse, viitavad selgelt sellele, et Vene sõjaväe juhtkond peab endiselt prioriteediks jätkuvaid pealetungioperatsioone Ida-Ukrainas, teatas USA sõjauuringute instituut ISW.

CNN-i teatel väitsid kaks kõrget USA ametnikku 15. augustil, et Vene sõjaväe juhtkond on ümber paigutanud mitu brigaadi suurust üksust, milles on vähemalt 1 000 sõdurit, teadmata piirkondadest Kurski oblastisse.

Kaks allikat, kes on kursis Lääne luureandmetega, teatasid, et Vene sõjaväe juhtkond ei liiguta suuremaid ja paremini väljaõpetatud üksusi Ukrainast Kurski oblastisse. Üks allikas märkis, et ulatuslike Venemaa ümberpaigutamiste puudumine võib olla tingitud sellest, et Vene sõjaväe juhtkond alles alustab seda protsessi või ei ole piisavalt vägesid ümberpaigutamiseks.

CNN teatas ka, et USA riikliku julgeoleku esindaja John Kirby sõnul ei ole Venemaa loobunud sõjalistest operatsioonidest Kirde- või Lõuna-Ukrainas, kus aktiivne lahingutegevus jätkub.

ISW ei ole täheldanud avalikes allikates raporteid, mis viitaksid terve brigaadi ümberpaigutamisele Ukrainast Kurski oblastisse, kuid on täheldanud teateid Vene rügementide osade ümberpaigutamisest sellesse piirkonda.

ISW hindab jätkuvalt, et Vene sõjaväe juhtkond tõmbab Donetski oblastist välja valitud elemente Vene ebaregulaarsetest üksustest, et reageerida Ukraina sissetungile Kurski oblastis, kuid tõenäoliselt hoidub Venemaa sõjaliste üksuste välja tõmbamisest Donetski oblasti prioriteetsetelt lahingualadelt, kartes aeglustada Vene operatsioonide tempot nendes piirkondades.