Hollywood tuleb septembris Eestisse filmima uut spioonipõnevikku

Kui viis aastat tagasi filmis Hollywoodi režissöör Christopher Nolan Tallinnas filmi "Tenet", siis tänavu septembris tullakse Eestisse filmima uut suurprojekti nimega "Agentuur".

Edith Sepp Eesti Filmi Instituudist rääkis ERR-ile, et nemad said projektist teada aasta alguses.

"See on väga suur projekt, see on teleseriaal väga mitmeosaline, kindlasti on seal mitu hooaega," ütles Sepp. "Kui teha esimene hooaeg hästi Eestis, võib olla ta on pikaajaline projekt, mis jätkub ka tulevatel aastatel, see on meil selline suur lootus."

Sepp kinnitab, et projektis löövad kaasa ka Eesti inimesed.

"Ma ei tea, kui täpselt konkreetselt arvu, kui palju inimesi on kaasatud, aga väga palju. Eks seda on näha tagasimakse vormilt, me küsime just tööjõukulude makse ja nende suurust ja seda on näha, et neid tööjõukulu makse on päris palju makstud Eesti riigile," ütles Sepp.

Seriaali kahe esimese episoodi režissöör on Joe Wright.

Sepp ütles, et kuulduste järgi käis Wright juba varem Eestis võttepaiku otsimas. "Ta juba uuris maad kaks aastat tagasi, et millist projekti võiks Eestis teha, talle Eesti lokatsioonid ja tegijad ja näitlejad väga meeldisid ja siis ühel hetkel otsustas ta tagasi tulla, aga see on selline legend, mis liigub," lisas ta.

Nii Eestis kui ka teistes naaberriikides meelitatakse välistootjaid just koha peale filmima läbi tagasimakseprogrammi. Nii ka selle projekti puhul.

Läbi programmi toetatakse Eesti ja välismaiste filmitootjate koostöös valmivate teoste tootmiskulusid 20-30 protsendi ulatuses.

Sepa hinnangul on riigi jaoks tegemist tulusa meetmega, sest läbi maksude ja ka teistes valdkondades tehtavatele kulutustele jõuab raha ringiga tagasi riigi kassasse. Eestis on tagasimakseprogrammi maht kuus miljonit eurot aastas.

Seriaal "Agentuur" on spioonipõnevik, mis põhineb Prantsuse menusarjal "Salateenistus".

Praeguse info kohaselt peaks seriaali esimene osa ilmuma käesoleva aasta lõpus.