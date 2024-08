Tallinna tellitud ekspertiis: Pikakari ranna metallitükid on ohutud

Põhja-Tallinna linnaosavalitsuse tellitud ekspertiis näitas, et Pikakari rannas meres hulpivad väikesed metallitükid on ohutud.

"Ekspertide hinnangul ei kujuta Põhja-Tallinnas Pikakari rannas leitud metallitükid ohtu inimeste tervisele ega keskkonnale," teatas linnaosavalitsus reedel.

"Selgus, et metallitükid on juba ammu olnud vees ega ole teravad. Analüüsid kinnitasid, et need ei sisalda ohtlikke metalle ega aineid," ütles Põhja-Tallinna linnaosa vanem Külli Tammu.

Metallitükkide analüüsi teostas Metrosert.

"Analüüside tulemused näitavad, et tegemist on alumiiniumil (99,7 protsenti) põhineva sulamiga, mille koostis on vastavalt Euroopa Liidu direktiivile ohutu," ütles Metroserti juhatuse esimees Aigar Vaigu.

Terviseameti hinnangul ei anna Pikakari rannas leitud metallitükkide analüüside tulemused põhjust kahtlustada ohtu suplusvee kvaliteedile ja seeläbi ka inimeste tervisele.

"Terviseamet soovitas jätkata supluskoha puhastamist, lisada ranna infotahvlile teave metallitükkide leidumise võimalikkusest ja võimalusel tuvastada metallitükkide allikas. Kindlasti järgib linnaosavalitsus terviseameti nõuandeid," kinnitas Tammur.

Pikakari rannas ulpivate teadmata päritoluga metallitükkide mõistatuse tõi laiema avalikkuse ette ERR.

Suuremaid ja väiksemaid teravate servadeta metallitükke leidub nii merevees kui ka rannaliival. Keskkonnaameti esialgsel hinnangul on tegemist aastaid tagasi merre sattunud metallijääkidega, mida meri tuule ja lainetuse mõjul kaldale uhub.