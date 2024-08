Venemaal Primorskis jäi rongiliiklus elektrikatkestuse tõttu seisma

Venemaal Primorski krais on rongiliiklus elektrikatkestuse tõttu peatatud, teatas reedel Venemaa Raudtee.

"Kell 10.15 (Moskva aja järgi) lõikudel Kruglikovo - Nahhodka (875 km) ja Uglovaja - Vladivostok (42 km) lülitusid raudteetaristut varustavad alajaamad välja," teatas riiklik raudteefirma.

Märgitakse, et ettevõte rakendab meetmeid reisijate ohutuse tagamiseks ning töötab koos piirkonna valitsusega muude transpordivõimaluste kallal.

Samas kinnitas föderaalne lennutranspordiagentuur, et Vladivostoki Knevitši lennujaam töötab korrapäraselt.

Primorje massilised elektrikatkestused põhjustas kõrgepingevõrkude lühis, teatas Primorje elektrifirma ajakirjanikele. Teadupoolest tabasid Primorje lõunaosa, sealhulgas Vladivostokki massilised elektrikatkestused. Lutšegorskaja soojuselektrijaamas sattus lühisesse 500 kV võrk.

"Kõrgepingevõrgu seadmetes tekkinud lühise tõttu rakendusid plokkide 1, 6, 3 kaitsmed. Valgustus taastatakse tunni aja jooksul. Hetkel käib plokkide taaskäivitamine," seisis teates.

Kaug-Ida võrguettevõtte pressiteenistus selgitas ajakirjanikele, et avariiautomaatika rakendumise tõttu lülitus välja 500 kV kõrgepingeliin Primorje elektrijaam – Hehtsir-2.

"Esialgne põhjus on Primorje soojuselektrijaama seadmete tehnoloogiline rike. Energeetikainsenerid on valmis suurendama liinide koormust kiiresti niipea, kui 500 kV kõrgepingeliin Primorje elektrijaam – Hehtsir-2 on taas pingestatud.

Nahhodkas, Lutšegorkas, Dalneretšenskis ja Lesozavodskis on elektrivarustus juba taastatud.