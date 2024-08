Ligi pakkus välja palgafondi täiendava kaheprotsendilise maksustamise

Ligi ütles, et nii oleks maksu lihtsam koguda ja see ei oleks ettevõtetele koormav. Tema sõnul vajab see idee võimuliidus veel arutamist. Sotsiaaldemokraatliku erakonna üks aseesimehi Tanel Kiik ütles, et tegu on ootamatu ja kummalise ettepanekuga, kuna palgafondi maksustama minnes tekitataks täiendavat ebavõrdsust ettevõtete seas.

Tõnu Karjatse