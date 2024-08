Ida regiooni päästjad harjutasid põleva maja kustutamist läbi seina

Praegu on külmlõikeseade katsetusena peal vaid ühel Tallinna kesklinna komando päästemasinal. Sügisest on need Eestisse saabuvatel päästemasinatel põhivarustuses. Ida regiooni saabub neid seadmeid üheksa. Lüganuse vallas Matka külas nädal aega kestnud õppuse raames said regiooni päästjad uut seadet proovida.

"Sel nädalal me alustasime väljaõpet ja see väljaõpe jätkub ka järgnevatel nädalatel. Otsime neid kohtasid, kus me saame erinevaid harjutusi teha. Selle kasutamise alus on ohutustehnika. See on väga ohtlik riistapuu, ta lõikab ka inimesi pooleks, kui väga lähedalt lasta. Vigastused on kerged tulema ehk ohutustehnika on kõige tähtsam," ütles õppuste juht Marek Martinson.

Seadme kasutuselevõtt laiendab päästjate sekkumise võimalusi sündmustel, see tähendab, et see on täienduseks juba olemasolevatele vahenditele. Sellega on võimalik väiksema veekuluga kaitsta hooneid. Lisaks on sellega võimalik päästjate jaoks ohutumalt ja efektiivsemalt kustutada tulekahju, mis on juba välja arenenud või kui ressurss on piiratud.

Selleks saab kompaktse kõrgsurve veejoaga läbistada hoone konstruktsioone. Läbistamiseks on veele lisatud väikesefraktsioonilist abrasiivmaterjali. Kui materjal läbistatakse, tekib mõnemillimeetrine ava, kust suunatakse põlenguruumi vesi piserdatult, põhimõtteliselt uduna. See jahutab ja summutab põlengu. Päästeameti sõnul on see kustutussüsteem lisatöövahend ega ei asenda juba kasutusel olevaid madalsurvepumpasid.

"Kui vaadata läbistamise poole pealt, siis üsna paksu terasprofiili või ka näiteks kivi läbistab väga hästi. Ja väga palju on võimalik ära teha väga vähese koguse veega, mis on ka mõnel juhul meie jaoks väga oluline," ütles seadet tutvustades Ida päästekeskuse välijuhtide grupi juht Andres Sulg.

Päästjad harjutasid majapõlengu kustutamist Lüganuse vallas Matka külas. Maja andis eraomanik õppuseks päästeametile. Alates esmaspäevast kestnud õppuse eelnevatel päevadel said päästemeeskonnad majas erinevaid harjutusi.

Reedel pandi maja põlema ning lisaks külmlõikeseadme kasutamisele harjutasid päästjad vesivarustuse ülesehitust hoone tulekahjul, hoone tulekahju kustutamist väljast sisse ning jälgiti sisetulekahju ja välistulekahju arengut.

Õppusel osalesid Kiviõli, Jõhvi, Narva, Kohtla-Järve ja Tapa kutselised ning Purtse vabatahtlikud päästjad.