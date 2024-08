Iiri politsei uurib sõjaväekaplani pussitamist

Iiri politsei teatas reedel, et uurib, kas teismeline ründaja pussitas Galways kasarmu lähedal sõjaväekaplanit "terroristlikel motiividel", enne kui sõjaväelased ta kinni pidasid.

"50-ndates mees sai mitu torkehaava vahejuhtumis," mis leidis aset neljapäeva hilisõhtul, seisis politsei avalduses.

Kaplan Paul Murphy sai tõsiselt, kuid mitte eluohtlikult vigastada ning ta toimetati Galways haiglasse.

Kaitseväe sõdurid võtsid meessoost nooruki kinni Renmore'i kasarmute juures ja ta võeti ka vahi alla, märkis politsei.

Juurdlust juhib Iiri politsei eriuurijate üksus, mis on vastutav terrorismiga seotud asjade juurdluste eest.

"Üks uurimisliin on selgitada välja, kas sel rünnakul olid terrorismimotiivid," ütles politsei esindaja.

Politsei lisas, et hetkel ei ole alust arvata, et tegemist võis olla osaga mingist laiemast vandenõust.

Päevalehe The Irish Times kohaselt ütlesid politseiallikad, et arvatav ründaja on 16-aastane iirlane Galway lähistelt ning ta oli muutunud äärmuslikuks veebis viimastel kuudel.

Kahtlusalusele on vastumeelt Iiri kaitseväe kohalolu Lähis-Idas ning tema sotsiaalmeediapostitused on juurdluse keskne osa, märkis leht.

Iiri kaitsevägi on seotud erinevate rahuvalvemissioonidega, sealhulgas ÜRO egiidi all, ulatudes Süüriasse, Jordaaniasse, Liibanoni ja Iisraeli. Kaitseväelasi on missioonidel kokku umbes sadakond, selgub nende veebiküljelt.

Murphy tänas avalikkust oma Facebooki postituses reedel palvete eest, öeldes, et ootab operatsiooni.

Preestrile lähenes nooruk, kel oli käes nuga, märkis The Irish Times.

Murphy jooksis küll sisse kasarmu väravast, ent ründaja järgnes talle.

Armee avalduse kohaselt tegid valves olnud kaitseväelased viis hoiatuslasku, mis on ranges vastavuses kaitseväelaste kaitsmise protokolliga, ning kasutasid nuia ründaja alistamiseks.

Iirimaa asepeaminister ja kaitseminister Micheal Martin mõistis rünnaku hukka ja kiitis valves olnud kaitseväelasi.